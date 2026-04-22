Ербол Мырзабосынов наградил чемпионку мира по таеквондо Айым Серикбаеву

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов встретился с победителями и призёрами юниорского чемпионата мира по таеквондо (WT), прошедшего в Ташкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТС.

Глава ведомства поздравил спортсменов с успешным выступлением, подчеркнув, что их достижения укрепляют авторитет Казахстана на международной арене.

«Ваши яркие победы на чемпионате мира — гордость всей нашей страны. Ваша целеустремлённость и упорный труд внесли значительный вклад в повышение авторитета Казахстана на международной арене», — подчеркнул министр.

Главным итогом турнира стала победа Айым Серикбаевой, которая завоевала золото и стала чемпионкой мира среди юниоров. Это достижение имеет особое значение: ранее представитель Казахстана в этой возрастной категории в последний раз становился чемпионом мира в 2006 году — им был Жалгас Беккасымов. Кроме того, по итогам соревнований Серикбаева была признана лучшей спортсменкой турнира. Также бронзовые медали завоевали Ерасыл Ерзат, Ислам Медетбай, Алидар Абдикаримов и Адилет Шери.

«Благодаря профессионализму руководства федерации и тренерского состава, а также их системной работе достигаются такие высокие результаты. Ваш труд, безусловно, станет примером для подрастающего поколения», — отметил Ербол Мырзабосынов.

По итогам встречи спортсмены и тренеры были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами от имени Министерства туризма и спорта и Федерации таеквондо Казахстана.