Артист – за мир

Мир музыки полон волшебства и таинств. Наверно, нет людей, которые не понимали бы язык музыки. Не говоря о людях, музыку понимают даже животные. Приведу пример. Помните знаменитый танец лебедей из художественного фильма «Қыз Жібек»? Оператор Асхат Ашрапов и режиссер Султан Ходжиков никак не могли снять сцену танца лебединой пары, тогда композитор Нургиса Тлендиев пишет кюй «Аққу» («Лебедь»), транслирует его через колонки и... случилось чудо! Услышав музыку кюя, лебеди закружились в танце. Вот она – великая сила искусства! Вот оно – величие музыки!

Когда речь заходит о скрипачах, я переполняюсь чувством гордости за наших музыкантов. Хвала Всевышнему, Айман не единственная скрипачка из казахов. В свое время за границей был широко известен корифей скрипичной музыки Алим Алмат – первый казахский скрипач, окончивший Парижскую академию музыки, родной племянник наркомпроса КазССР Темирбека Жургенова. Так же в музыкальных кругах был известен казах Айткеш Толганбаев – скрипач с нелегкой судьбой, повидавший и тяготы немецкого плена, и застенки советской тюрьмы. До недавнего времени его считали первым казахским скрипачом, а история преподнесла очередной сюрприз: Айткеш оказался учеником Алима Алмата. Наша отечественная история еще полна тайн, которые предстоит открыть. Только кос­нись ее страниц, и перед тобой предстанут неизвестные факты истории Великого кочевья.

Возвращаясь к Айман, хочу сказать, что большую роль в становлении ее как музыканта сыграл отец Кожабек Мусаходжаев. Он был грамотным, просвещенным человеком: учился в Сельскохозяйственной академии имени К. Тимирязева в Москве, получил квалификацию агронома-полевода. По окончании учебы он вернулся в родной аул Қызыл Ту. Молодой специалист, засучив рукава, принимается за любимое дело. У него были экс­периментальные поля, где он проводил опыты по селекции растений. До сих пор сохранился сорт яблок, выведенный и выращенный когда-то молодым, энергичным агрономом Кожабеком. Но недолго длилась безмятежная жизнь молодого специалиста. Завистники и недруги сделали свое черное дело: Кожабек был объявлен врагом народа и судим. Годы тюрьмы и каторги сказались на его здоровье не лучшим образом. И только смерть Сталина стала спасением для многих молодых людей, томящихся в застенках НКВД и гибнущих на каторге от непомерно тяжелого труда. Одним из них был и Кожабек Мусаходжаев, которого ждала дома его верная спутница жизни – жена Рахиля. Кстати, младшая дочь Мусаходжаевых – Бахытжан назвала свою дочь в честь мамы. Она была жизнерадостным человеком, профессио­нально занималась спортом и была первой женщиной-лыжницей среди казашек, представляла республику на ВДНХ в Москве в составе казахстанской делегации.

И вообще история происхождения семьи Мусаходжаевых очень интересна и берет свое начало, можно сказать, из глубины веков. Родные братья Мусаходжа, Сартходжа, Сеитходжа и Караходжа – прадеды Айман прибыли в Казахстан в ХVІІІ веке из Саудовской Аравии. Они были миссионерами, проповедующими ислам. На территорию Казахстана ислам начал проникать очень рано, если быть точнее, во второй половине VІІ века, по некоторым источникам – в VІІІ веке. Это был длительный процесс, и занял он несколько веков. В середине ХV века ислам стал официальной государственной религией Казахского ханства, но вплоть до середины ХVІІІ века в Казахстан продолжали прибывать миссионеры-исламисты, в рядах которых были и предки Айман. Они заложили стены первой мусульманской мечети возле Зеленого базара в Алматы.

Послевоенная пора для Казахстана стала временем расцвета национальной литературы, отечественной науки, изобразительного искусства, музыки, кино и театра. Кожабек, будучи образованным человеком, ясно понимал, что не хлебом единым жив человек, ему нужна еще и духовная пища. Он без колебаний и каких-либо сомнений отдает своих дочерей Раису, Раушан, Айман и Бахытжан в Республиканскую школу для одаренных детей имени К. Байсеитовой. Айман попала в класс Нины Михайловны Патрушевой, тогда еще никому не известной молодой учительницы музыки. В искусстве велика роль наставника, который не только направляет ученика в нужное русло, а становится ему всем: учителем, товарищем, соратником, защитником и, если хотите, отцом и матерью. Нина Михайловна оказалась талант­ливым педагогом, посвятившим себя своим ученикам и своей профессии. Именно благодаря талантливым ученикам – Айман Мусаходжаевой, Марату Бисенгалиеву, Гаухар Мурзабековой, Аиде Аюповой – имя Учителя стало известно всему миру. Нина Михайловна была настоящим мастером своего дела, а Айман выделялась среди сверстников трудолюбием. Учитель и Ученик нашли друг друга.

Самоотверженный труд педагога и старания ученицы наконец дали свои плоды. Однажды в Алма-Ату приехал известный музыкант Арам Хачатурян в качестве дирижера балета «Спартак». Это было время, когда известный казахский артист балета Рамазан Бапов покорил московского зрителя своим исполнением роли Спартака. Когда Арам Хачатурян прибыл в театр на премьеру этого спектакля, руководитель Союза композиторов Казахстана Еркегали Рахмадиев представил ему группу талантливой молодежи, среди которых была и Айман. Знаменитый музыкант посетил также и школу для одаренных детей имени К. Байсеитовой. На этой встрече Айман сыграла Концерт А. Хачатуряна. Восхищенный талантом юного дарования, великий композитор написал на нотном листе девочки следующие слова: «Талант и терпение приведут к вершинам успеха».

Шли годы, годы тяжелого и упорного труда. И вот первый успех на Международном фес­тивале музыки в Белграде, одном из красивейших городов Европы, расположенном в месте слияния рек Сава и Дунай. Это был престижный конкурс своего времени. На этом фестивале 17-летняя Айман сыграла перед мэтрами музыки и искушенной публикой Первый концерт П. И. Чайковского. Сейчас же этот конкурс занимает вторые позиции. Причиной столь печального итога является, во-первых, крах советской империи, во-вторых, гражданская война в Югославии, в результате которой пришло в упадок не только благосостояние народа, но и культура, наука, образование, духовность.

...С гор несется снежная лавина, сметая все на своем пути. Вмес­те со снежной пеной катятся огромные камни-валуны. Весь мир окутан белой мглой. Кругом вздымаются волны, волны, бесконечные волны. Вдруг из этого хаоса возникает белый луч. Как прожектор в черной ночи. Как лазер, пронзающий лист железа. И этот волшебный свет постепенно окутывает весь мир в светлые тона.

Эта картина предстала перед моим взором, когда я слушал Первый концерт П. И. Чайковского. И эту красивую картину природы на языке музыки воспроизвела юная девушка. И это была Айман Мусаходжаева – будущая звезда скрипичной музыки. Покоренный столь редким даром, сам легендарный Леонид Коган пригласил ее на учебу в Московскую консерваторию.

В репертуаре Айман прочное место занимают также и произведения последователя Паганини – выдающегося испанского композитора Пабло де Сарасате. По словам великого композитора, «в обществе в первых рядах должны идти великие, остальные – следовать за ними». Айман блестяще исполняла его «Андалузский романс», «Цыганские напевы», «Наварра», оп. 33. Музыка Сарасате свободолюбивая, жизнерадостная, живая, виртуозная, и чтобы передать ее дух, смычок в руках музыканта должен не просто играть, он должен гореть.

Перед нами предстает картина золотой осени. Как прекрасно ездить верхом среди гор. Где-то раздается грохот падающей с высоты воды. Где-то журчит, резвится ручеек. О жизнь! Ты прекрасна! При виде этой красоты невольно склоняешь голову перед могуществом Создателя. И эту картину воссоздает музыка. И сама эта музыка, как прозрачная слеза юной девушки.

Так воспринимает Айман мир музыки, ставший ей таким родным и близким. Она с большой ответственностью готовится к каждому концерту. Для нее каждое выступление как отчет, как экзамен перед слушателем. Возможно, поэтому ее график расписан на полгода вперед, а то и на год: зарубежные гастрольные концерты, административно-педагогическая работа, общественная работа.

Играть на скрипке – одно, а вдохнуть жизнь, оживить, заставить говорить – другое. Импровизация – это не просто игра по нотам, а умение мыслить, передавать чувства, душевный настрой. Пальцы – как натянутые стрелы лука, каждая клеточка тела наполнена сокровенной музыкой. Она рвется наружу, как младенец, спешащий на белый свет из чрева матери. И толчки малыша не просто физиологичес­кий процесс. Это борьба Тьмы и Света, Луны и Солнца, Белого и Черного, Дня и Ночи, Добра и Зла. А все вокруг в ожидании появления на свет Человека. Игра Айман и музыка Вивальди являют собой это великое видение. Мой мудрый учитель Аскар Токпанов говорил: «Когда слушаю оперу, я закрываю глаза. И тогда я возношусь в другой, сказочный мир». Концерт Айман я тоже слушаю с закрытыми глазами.

...Я побывал во многих странах мира. Мои поездки за границу в качестве режиссера начались с Италии. Это страна великих художников и музыкантов, архитекторов и деятелей кино. В этой стране проводится всемирно знаменитый Венецианский кинофестиваль. Попасть на этот фестиваль – мечта многих. Я люблю ходить по узким улочкам города. Здесь каждый квартал, каждый дом, каждый камешек – история. А вид ночного города с лодки-гондолы – потрясающее явление. Венеция еще и родина Антонио Вивальди. Он был не только выдающимся скрипачом и хорошим педагогом. Он состоялся и как великий композитор. Сегодня нет в мире человека, который не знал бы музыку Вивальди. К слову, будучи известным музыкантом, Антонио имел еще церковный сан. Я не исследователь музыки, но хорошо знаком с творчеством великих скрипачей – это Никколо Паганини, Арканджело Карелли, Джованни Баттиста, Антонио Вивальди, Анри Вьетан, Эжен Изаи, Генрик Венявский, Леопольд Ауэр, Фриц Крейслер, Пабло де Сарасате, Яша Хейфец, Иегуди Менухин. В советский период были широко известны имена Давида Ойстраха и Леонида Когана. При слове «скрипка» в первую очередь, конечно, на ум приходит имя Паганини – виртуозного исполнителя, талантливого композитора, яркого представителя эпохи романтизма.

Если говорить о нашей отечественной музыке, то на сегодняшний день в стране имеются два больших музыкальных центра: Казахская национальная консерватория имени Курмангазы в Алматы и Казахский национальный университет искусств в Астане. Если консерваторию открыл, поставил на ноги и вдохнул в нее жизнь Ахмет Жубанов, то университет искусств создала Айман Мусаходжаева. Это был незабываемый 1998 год. 90-е годы принесли стране огромный урон. Это были тяжелые годы, и в искусстве остались только самые стойкие и преданные своему делу профессионалы. Многие представители искусства, артисты, художники и поэты, добывали хлеб насущный – кто торговлей на рынке, кто охранником фирмы, кто техничкой в офисе. Многие в поисках заработка уезжали за границу. Картина была удручающая. И сама природа в унисон с происходящим наводила тоску: стояла ненастная, хмурая осень.

В один из таких дней во Дворце Республики состоялся большой концерт, посвященный Дню Рес­публики. Ожидалось присутствие на концерте Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. Пос­ле концерта состоялась встреча с Нурсултаном Абишевичем, на которой Айман поделилась своей идеей открыть музыкальное учебное заведение с уникальной системой непрерывного образования. И получила совет открыть новое учебное заведение в будущей столице страны – городе Акмоле. Вскоре сестры Мусаходжаевы – Раиса и Айман приехали в Акмолу посмотреть место будущей дислокации учебного заведения. Город встретил сестер неласково: стояли жгучие морозы, ветер сбивал с ног, холод пронизывал до костей. Айман не знала, к какому решению прийти: то ли уехать назад в Алматы, где так уютно и тепло, то ли решиться и остаться здесь, в холодной и неприветливой Акмоле.

К счастью сестер, акимом города был Адильбек Джаксыбеков, знакомый по годам учебы в Москве. Заместителем акима был назначен известный композитор Толеген Мухамеджанов, и это был его первый рабочий день. Вместе с ним они ознакомились с городом, посетили учебный корпус музыкального колледжа. И Айман решилась на серьезный шаг. Она приняла одно из самых важных решений в своей жизни: открыть музыкальную академию в столице. Это был январь 1998 года. Для создания академии не было никакой материальной базы: нет учебных корпусов, нет студенческого общежития, нет музыкальных инструментов, очень мало педагогов-музыкантов, настоящих профессионалов дела для осуществления данной идеи. Все надо было начинать с нуля.

Но, как говорится, глаза боятся – руки делают. Учебный процесс запустили вовремя. Студентам выделили старое рабочее общежитие треста «Целинтяжстрой», где вмес­те со студентами проживали не имеющие жилья педагоги. Постепенно, шаг за шагом пре­одолевали возникающие трудности. Сейчас университет имеет четыре учебных корпуса, три общежития, спортивные залы, концертные залы имени Ж. Жабаева, Ф. Шопена и Е. Рахмадиева, органный зал. И к своему 25-летнему юбилею Казахский национальный университет искусств подошел «крепким орешком»: конкурентоспособным, жизнедеятельным, состоявшимся учебным заведением с основательной учебно-методической и практической базой.

И еще одно отступление от основной темы. Наш аул табаководческий. С этим табаком дел невпроворот. Жители этих аулов поймут меня хорошо. Так вот, бригадир табаководческой бригады нашего хозяйства Омир Усенов получил звание Героя Социалистического труда. Кто-то порадовался за героя, а кто-то и позавидовал. Услышав об этом, моя бабушка Мынгой сказала: «Он достоин этого звания. Оно досталось ему черным потом и тяжелым трудом».

Сейчас я вспомнил этот давнишний разговор: Айман похожа на этого бригадира – пахаря от сохи. Все, чего она достигла, пришло к ней тоже с черным потом, неустанным трудом и великим терпением. Есть отличительная черта Айман – это ее особенный смех: заливистый, заразительный, от души. Это надо только слышать и слушать. Этот ее смех вводит многих в заблуждение, создавая образ беззаботного, безмятежного человека, которому все дается легко и просто. Но ведь мы с вами знаем настоящую Айман – умную, добрую, деловую, деятельную. Этот ряд можно продолжать бесконечно.

В нынешнем году Казахскому национальному университету искусств – детищу Айман Мусаходжаевой – исполняется четверть века. Уважаемая Айман Кожабековна, примите искренние поздравления и пожелания творческих побед в связи с этой славной датой!