Артисты «Қазақконцерта» выступили в Чехии

На одной из величайших мировых сцен прозвучали шедевры казахстанской и мировой классической музыки

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Казахский государственный симфонический оркестр «Қазақконцерта» имени Розы Баглановой выступил на одной из самых престижных сцен Чехии — в легендарном концертном зале «Рудольфинум», сообщает Kazpravda.kz

По данным Минкультуры, концерт был организован с целью укрепления культурного имиджа страны на мировой арене и усиления дипломатических связей между Казахстаном и Чехией, подчеркивая стремление к культурному единству и взаимопониманию народов.

Казахский государственный симфонический оркестр, по праву считающийся флагманом музыкального искусства Казахстана, включает виртуозных музыкантов, лауреатов престижных международных конкурсов, отличающихся безупречной техникой и уникальной звуковой палитрой.