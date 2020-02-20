Арыстан Кабикенов назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-министра РК
Распоряжением Премьер-министра РК Кабикенов Арыстан Кенжетаевич назначен на должность заместителя руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
Кабикенов Арыстан Кенжетаевич родился 11 октября 1980 года в Жезказгане. В 2002 году окончил Жезказганский университет им. Байконурова, в 2004 году — КИМЭП, в 2012 году — Университет Ноттингема (Великобритания).
Трудовую деятельность начал в 2001 году в частном секторе. В 2004-2006 годах работал на различных должностях в Министерстве финансов. В 2006-2008 годах занимал должность заведующего сектором отдела макроэкономического анализа и программного мониторинга Канцелярии Премьер-министра РК. В 2008-2011 годах работал в Администрации Президента РК. В 2011-2015 годах работал в Центре стратегических разработок и анализа Президента РК, Министерстве регионального развития, а также в Министерстве национальной экономики. В 2015-2016 годах был заместителем руководителя Канцелярии Премьер-министра РК. С октября 2016 года по январь 2018 года занимал должность советника посольства Казахстана в Японии. В 2018-2019 годах работал вице-министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан. С марта 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Павлодарской области.