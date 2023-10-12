"Қарызсыз Қоғам": проектные офисы откроют во всех регионах Казахстана

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по реализации проекта «Қарызсыз Қоғам», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Региональные проектные офисы откроют во всех областных центрах Казахстана и городах республиканского значения. Центральный проектный офис будет расположен в Астане. При данных площадках создадут консультативные группы, в состав которых войдут независимые финансовые консультанты, представители АРРФР РК и частные судебные исполнители. Они будут консультировать граждан по вопросам урегулирования просроченной задолженности перед банками и МФО, с дальнейшим оказанием помощи в планировании бизнеса и в трудоустройстве.

Также планируется разработка учебно-методических материалов и подготовка специалистов для обучения финансовой и правовой грамотности преподавателей школ, колледжей и вузов.

Для недопущения дальнейшей закредитованности населения, ограничения роста долговой нагрузки, снижения случаев мошенничества на финансовом рынке, совершенствования исполнительного производства и усиления защиты прав потребителей будут приняты системные меры путем дальнейшего совершенствования законодательства.

Напомним, в Послании к народу Казахстана 1 сентября текущего года глава государства подчеркнул важность проекта «Қарызсыз қоғам» и необходимость его расширения во всех регионах страны. Главная задача: оказание финансовой и правовой квалифицированной помощи гражданам, повышение финансовой грамотности населения, содействие в урегулировании проблемных задолженностей по банковским займам и микрокредитам.

В рамках Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК» с 3 марта по 11 октября текущего года поступило 68,3 тыс. заявлений от казахстанцев на внесудебное банкротство. По 55,2 тыс. из них граждане получили уведомления об отказе в применении к ним данной процедуры посредством отправки SMS-сообщения от 1414.

В отношении 5,7 тыс. граждан проводится процедура внесудебного банкротства, по 948 заявителям она прекращена. 1,2 тыс. заявлений –– на рассмотрении. Банкротами признаны 5,2 тыс. граждан, их общая задолженность составляла более 8 млрд тенге.