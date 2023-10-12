"Қарызсыз Қоғам": проектные офисы откроют во всех регионах Казахстана

Правительство
151
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Центральный проектный офис будет находиться в Астане

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по реализации проекта «Қарызсыз Қоғам», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Региональные проектные офисы откроют во всех областных центрах Казахстана и городах республиканского значения. Центральный проектный офис будет расположен в Астане. При данных площадках создадут консультативные группы, в состав которых войдут независимые финансовые консультанты, представители АРРФР РК и частные судебные исполнители. Они будут консультировать граждан по вопросам урегулирования просроченной задолженности перед банками и МФО, с дальнейшим оказанием помощи в планировании бизнеса и в трудоустройстве.

Также планируется разработка учебно-методических материалов и подготовка специалистов для обучения финансовой и правовой грамотности преподавателей школ, колледжей и вузов.

Для недопущения дальнейшей закредитованности населения, ограничения роста долговой нагрузки, снижения случаев мошенничества на финансовом рынке, совершенствования исполнительного производства и усиления защиты прав потребителей будут приняты системные меры путем дальнейшего совершенствования законодательства.

Напомним, в Послании к народу Казахстана 1 сентября текущего года глава государства подчеркнул важность проекта «Қарызсыз қоғам» и необходимость его расширения во всех регионах страны. Главная задача: оказание финансовой и правовой квалифицированной помощи гражданам, повышение финансовой грамотности населения, содействие в урегулировании проблемных задолженностей по банковским займам и микрокредитам.

В рамках Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК» с 3 марта по 11 октября текущего года поступило 68,3 тыс. заявлений от казахстанцев на внесудебное банкротство. По 55,2 тыс. из них граждане получили уведомления об отказе в применении к ним данной процедуры посредством отправки SMS-сообщения от 1414.

В отношении 5,7 тыс. граждан проводится процедура внесудебного банкротства, по 948 заявителям она прекращена. 1,2 тыс. заявлений –– на рассмотрении. Банкротами признаны 5,2 тыс. граждан, их общая задолженность составляла более 8 млрд тенге.

#регионы #проект #открытие #офис #Қарызсыз қоғам #консультации

Популярное

Все
Сокровище предков
Победы в Турции и Японии
Из этого растения сшили первые джинсы
Тайна старого колодца
Детективы вне закона
Единство и труд – верный маршрут
Вернуть читателя
Маленькие костанайцы стали чаще болеть туберкулезом
Почему бережливость не в тренде
Вот такая волокита
В Восточном Казахстане намерены вывести «из тени» таксистов-нелегалов
Пять элементов IT-экосистемы
Дело темное
Потенциал духовной дипломатии
Интересы населения превыше всего
Казахстанские спасатели в Афганистане за сутки разобрали 76 участков
Решение – в руках населения
Всегда на страже, всегда в седле
Не только корм
С заботой о нуждающихся
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Ни дня без камеры
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Месси планирует завершить карьеру в Аргентине
Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
ХАМАС атаковал Израиль
Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

Смаилов вручил награды победителям Digital Bridge Awards
Азат Султанов назначен вице-министром сельского хозяйства
Рекламу букмекерских контор могут запретить в Казахстане
Проект трехлетнего бюджета рассмотрели в правительстве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]