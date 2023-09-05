Асхат Шахаров возглавил Актюбинскую область

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Указом главы государства Шахаров Асхат Берлешевич назначен акимом Актюбинской области.

Асхат Шахаров родился в 1978 году.

В 1999 году окончил Казахскую государственную академию спорта и туризма, специальность «преподаватель физической культуры – тренер по спорту»; в 2002 году – Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, «экономист-международник»; в 2013 году – Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, аспирантура.

В 2000-2004 годы – преподаватель кафедры спортивных дисциплин Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова.

В 2004-2007 годы – преподаватель Актюбинского государственного педагогического института, директор центра подготовки олимпийского резерва Актюбинской области.

В 2013-2017 годы – аким Каратобинского района Западно-Казахстанской области.

В 2017-2020 годы – аким Зеленовского района ЗКО.

В 2020-2022 годы – аким города Актобе.

С ноября 2022 года был государственным инспектором администрации президента РК.

Ранее указом главы государства Ералы Тугжанов был освобожден от должности акима Актюбинской области.