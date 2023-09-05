Ералы Тугжанов освобожден от должности акима Актюбинской области

Этот пост он занимал с августа прошлого года.

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Указом главы государства Тугжанов Ералы Лукпанович освобожден от должности акима Актюбинской области. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz.

Тугжанов Ералы Лукпанович родился в 1963 году в селе Шагатай Уральской области. В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет. Квалификация "Юрист" по специальности "Правоведение". В 1994 году - Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан.

Трудовой стаж начал с рабочего Октябрьского лесничества Уральской области (09.1980 - 04.1981);

В разные годы работал от преподавателя кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета (11.1991 - 09.1998) до директора института права и государственной службы Казахского государственного юридического университета (10.2000 - 02.2001).

Был заместителем акима Карагандинской области (02.2001 - 02.2006); председателем Комитета по делам религий Министерства юстиции РК (24.04.2006 - 02.2008); заместителем председателя - заведующим секретариатом АНК администрации президента РК (02.2008 - 03.2017); акимом Мангистауской области (14.03.2017 - 09.2019); председателем Федерации профсоюзов Казахстана (с 09.2019); заместителем премьер-министра РК (с 02.2020).

31 августа 2022 года был назначен акимом Актюбинской области.