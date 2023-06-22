Ашимбаев принял участие в общегородском вечере выпускников

Сенат, Общество, Культура
139

На вечере собралось 9 000 выпускников из 133 столичных школ.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял участие в общегородском выпускном вечере «Елорда мақтанышы», прошедшем сегодня в Астане. Спикер Сената зачитал слова поздравления президента Касым-Жомарта Токаева в адрес выпускников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Спикер Сената напомнил о словах главы государства о том, что все инициативы по развитию Казахстана реализуются, в первую очередь, для подрастающего поколения. Именно поэтому забота о молодежи является одним из приоритетов государственного развития.

«Глава государства уделяет особое внимание вопросам поддержки молодежи. В последние годы увеличилось количество образовательных грантов. Открыт путь для молодых людей, которые хотят заниматься бизнесом. В нашей стране немало программ поддержки молодых предпринимателей. Хорошие возможности для молодых людей есть и в сфере государственной службы. Поэтому важно максимально использовать имеющиеся возможности. В свою очередь, государство и дальше будет продолжать проводить комплексную работу по поддержке молодежи», - сказал Маулен Ашимбаев.

В своем выступлении спикер Сената также отметил, что сейчас выпускники стоят перед важным выбором профессии. Для того, чтобы сделать правильный выбор, молодым людям нужны правильные жизненные ориентиры. В этой связи Маулен Ашимбаев напомнил инициативы главы государства, озвученные на втором заседании Национального курултая в Туркестане.

«Наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, недавно выступая на Национальном курултае, выдвинул концепцию «Ответственный гражданин», которая созвучна с концепцией великого мыслителя Абая - «Толық адам». Только умный, смелый и честный человек способен стать настоящим патриотом. Уверен, что вы станете именно такими, достойными гражданами Республики Казахстан», - заключил глава Сената.

Программа вечера, на котором собралось 9 000 выпускников из 133 столичных школ, включала в себя выступления звезд казахстанской эстрады, а приглашенные спикеры поделились своим опытом и выступили с мотивационными обращениями к выпускникам, рассказали в пресс-службе Сената.

#Астана #Сенат #председатель #Ашимбаев #выпускники #вечер

Популярное

Все
Звезда Сагадата Нурмагамбетова
От слов к действиям
О чем мечтает наш народ?
Новые задачи для экспертного сообщества
Сгоревшее за неделю не восстановить и за десятилетия
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Более 5 тысяч преподавателей колледжей обучатся в Центре педагогического мастерства
3 человека погибли по вине водителя в наркотическом опьянении в Шымкенте
Ребенок насквозь проткнул руку арматурой в ЗКО
Группу вымогателей из "общественного фонда" задержали в Семее (видео)
Волонтерство: сила личного примера
Подозреваемую в наркосбыте экстрадировали в Казахстан из Турции
В хищении более 500 млн тенге субсидий подозревают ОПГ в Костанае
Пожар на Аксуском заводе ферросплавов потушен
Туркестанский конгресс математиков
Электросамокаты признаны транспортным средством в Казахстане
СпецЦОНы и процессинговые центры полиции перешли на усиленный режим работы
Так хлеб или «сайговодство»?
Фермерам обещают компенсировать часть расходов на электричество и газ в теплицах
Астанинский процесс завершился
БАКАД запустили в Алматинской области
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Священный город Туркестан готовится к проведению третьего Национального курултая. Это значимое для страны событие станет своеобразным проявлением «степной демократии» в современном толковании
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
«Казахское кино нуждается в демонополизации финансирования»
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Порядка 300 человек приняли участие в восхождении на гору Шаган близ Коксуского района, проложив новую туристическую тропу.
Головкин утратил все титулы чемпиона мира
Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в Абайской области
В Казахстане впервые в этом году отмечается День отца
Хирург Жанат Спатаев – один из немногих в Казахстане, кто проводит операции на печени и поджелудочной железе
Землю, незаконно выданную бизнесмену из списка Forbes, вернули государству
Инновационный проект школьников из Шымкента вошел в топ-3 на чемпионате в США
Поездки за 800 долларов: в Алматы придумали, как бороться с нечистыми на руку таксистами в аэропорту
В Алматы завершаются съемки киномюзикла «Солдат любви» Фархата Шарипова
Впервые после Каннского фестиваля в родном городе режиссера Сергея Дворцевого вместе собрались актеры фильма «Тюльпан»
Семьям погибших при пожаре в Абайской области вручили ключи от квартир
В Кызылорде идет обновление фасадов многоэтажных жилых домов – их облицовывают линеарными панелями разных расцветок
Крупная авария произошла на Балхашской ТЭЦ
Грузия выдала Казахстану сбежавшего экс-замакима Тараза
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера

Читайте также

Алихан Смаилов посетил Центр Гейдара Алиева в Баку
Школам и улицам присвоят имена известных казахстанцев
Сколько стоит подписка на "Казахстанскую правду"
Доля пожилых людей выросла в трех регионах Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]