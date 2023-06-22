Ашимбаев принял участие в общегородском вечере выпускников

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял участие в общегородском выпускном вечере «Елорда мақтанышы», прошедшем сегодня в Астане. Спикер Сената зачитал слова поздравления президента Касым-Жомарта Токаева в адрес выпускников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Спикер Сената напомнил о словах главы государства о том, что все инициативы по развитию Казахстана реализуются, в первую очередь, для подрастающего поколения. Именно поэтому забота о молодежи является одним из приоритетов государственного развития.

«Глава государства уделяет особое внимание вопросам поддержки молодежи. В последние годы увеличилось количество образовательных грантов. Открыт путь для молодых людей, которые хотят заниматься бизнесом. В нашей стране немало программ поддержки молодых предпринимателей. Хорошие возможности для молодых людей есть и в сфере государственной службы. Поэтому важно максимально использовать имеющиеся возможности. В свою очередь, государство и дальше будет продолжать проводить комплексную работу по поддержке молодежи», - сказал Маулен Ашимбаев.

В своем выступлении спикер Сената также отметил, что сейчас выпускники стоят перед важным выбором профессии. Для того, чтобы сделать правильный выбор, молодым людям нужны правильные жизненные ориентиры. В этой связи Маулен Ашимбаев напомнил инициативы главы государства, озвученные на втором заседании Национального курултая в Туркестане.

«Наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, недавно выступая на Национальном курултае, выдвинул концепцию «Ответственный гражданин», которая созвучна с концепцией великого мыслителя Абая - «Толық адам». Только умный, смелый и честный человек способен стать настоящим патриотом. Уверен, что вы станете именно такими, достойными гражданами Республики Казахстан», - заключил глава Сената.

Программа вечера, на котором собралось 9 000 выпускников из 133 столичных школ, включала в себя выступления звезд казахстанской эстрады, а приглашенные спикеры поделились своим опытом и выступили с мотивационными обращениями к выпускникам, рассказали в пресс-службе Сената.