Общество
Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
На заседании Национальной комиссии по модернизации под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина и с участием Председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина рассмотрен ход исполнения Плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента – Елбасы Н.Назарбаева" и Общенационального плана мер (ОНП) по реализации Послания Президента РК К.Токаева от 2 сентября 2019 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.    

О ходе проводимой работы доложили Первый заместитель Премьер-министра – министр финансов А. Смаилов, министры национальной экономики Р. Даленов, энергетики – Н. Ногаев, иностранных дел – М. Тлеуберди, торговли и интеграции – Б. Султанов, сельского хозяйства – С. Омаров, образования и науки – А. Аймагамбетов, культуры и спорта – А. Раимкулова.

Рассмотрены вопросы активизации работы по вовлечению неиспользуемых сельскохозяйственных земель в производственную деятельность с усилением механизмов по их изъятию, внедрения системы выявления одаренных детей, проживающих в сельской местности, а также из малообеспеченных и многодетных семей, меры по развитию физической культуры и массового спорта, обеспечению доступности спортивной инфраструктуры для детей, а также проект Комплексного плана по развитию физической культуры и массового спорта на 2020-2025 годы.

Глава Правительства поручил продолжить активную работу по полной и качественной реализации Плана нации и Послания Президента РК от 2 сентября 2019 года.

Особое внимание обращено на пункты по повышению объемов привлечения инвестиций, в первую очередь, в новые крупные проекты в приоритетных секторах экономики, совершенствованию инвестиционного климата, проведению реформы государственного управления, модернизации налоговой системы и др.

"В целом, надо активизировать работу по привлечению якорных инвесторов для создания новых проектов в приоритетных отраслях", – сказал А. Мамин.

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