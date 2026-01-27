Фото: Минтруда

Указом Главы государства Ертаев Аскарбек Маратович назначен министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

Ранее Президент освободил от должности Светлану Жакупову. Она проработала в Минтруда на позиции министра более 2 лет.

Аскарбек Ертаев был первым вице-министром труда и социальной защиты населения.

Родился в 1977 году в городе Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР».