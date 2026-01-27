Аскарбек Ертаев назначен главой Минтруда

125

Указ опубликовала Акорда

Фото: Минтруда

Указом Главы государства Ертаев Аскарбек Маратович назначен министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz 

Ранее Президент освободил от должности Светлану Жакупову. Она проработала в Минтруда на позиции министра более 2 лет.

Аскарбек Ертаев был первым вице-министром труда и социальной защиты населения. 

Родился в 1977 году в городе Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР». 

Трудовую деятельность начал в 1997 г. специалистом в аппарате акима Мугалжарского района Актюбинской области.

В 2000-2014 гг. работал в банковском секторе. 

В 2014 г. – и.о. главного эксперта Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

2014-2021 гг. – главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента, директор департамента Министерства национальной экономики РК.

2021-2022 гг. – заведующий сектором Аналитического отдела Совета Безопасности Администрации Президента РК.

2022-2023 гг. – заведующий экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК, Аппарата Правительства РК.

2023-2024 гг.– председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК. 

2024-2025гг.- вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С 9 июня 2025 года первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

#назначение #Минтруда #министр

