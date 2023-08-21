Аспекты общественного развития

Статьи
3
Ася Петрова

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали принял участие в региональном Гражданском форуме в Шымкенте и в обсуждении вопросов духовного развития в Туркестане.

фото с сайта МИОР

Гражданский форум в Шымкенте был посвящен теме «Испытание временем и роль молодежи в переменах. Страновая и международная молодежная политика».

Как отметил Дархан Кыдырали, Глава государства постоянно подчеркивает, что соз­дание граж­данского общества является одним из главных приоритетов. Этому вопросу уделено большое внимание и в Посланиях Президента, и в его предвыборных программах.

Особый фокус на форуме был сделан также на обсуждение вопросов развития молодежи.

– Особое внимание со стороны государства уделяется поддерж­ке молодежи. В этом году на втором заседании Национального курултая под названием «Справедливый Казахстан – ответственный гражданин» Глава государства отметил: «Молодое поколение объединяет в одном русле наследие истории и устремления страны к светлому будущему. Сохранение темпов этого прорыва и его продвижения – задача государства». Нынешнее коллегиальное совещание также имеет большое значение для молодежной проблематики, – сказал Дархан Кыдырали.

В числе важнейших институтов гражданского общества – общественные советы. По данным МИОР, в настоящее время в стране действуют 258 общественных советов, в составе которых около 4 тыс. неравнодушных граждан, специалистов-экспертов.

Дархан Кыдырали на своей странице в Facebook напомнил, что в этом году республиканский Гражданский форум запланирован на октябрь, мероприятие будет приурочено ко Дню Республики.

«Надеемся, что мы вместе подведем итоги встреч во всех регионах страны на все актуальные темы», – отметил министр.

...Ранее в Туркестане с учас­тием главы МИОР состоялось заседание «круглого стола», на котором обсуждались вопросы духовного развития, поднятые Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на втором заседании Национального курултая.

В мероприятии также приняли участие Главный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, аким Туркестанской области Дархан Амангельдиулы, уполномоченный по правам ребенка РК Динара Болаткызы, а также члены Совета аксакалов при ДУМК, совета ученых, имамы, представители университета Нур-Мубарак и другие.

Отмечая актуальность тем, поднятых Президентом на втором заседании Национального курултая, Дархан Кыдырали напомнил слова Главы государства о том, что Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане и что ответственность перед своей страной и семьей – признак высоконравственной и зрелой личности.

Дархан Кыдырали особо выделил тот факт, что нынешнее мероприятие проходит именно в Туркестане – духовной столице страны и тюркского мира.

– Еще с древних времен понятие «ответственный гражданин» напрямую связывалось с духовностью. Напомню, что на Национальном курултае в Туркестане Глава государства сообщил, что найден Коран, подаренный Кенесары-хану знаменитым Маралом ишаном, и поручил передать его в Духовное управление мусульман Казахстана. Это благородное наследие будет помещено в мавзолей учителя тюркского мира Ходжи Ахмеда Яссауи. Нет сомнений в том, что это станет значимым событием в духовной жизни нашего народа, – сказал Дархан Кыдырали.

Участники встречи обсудили деятельность специалистов-религиоведов в Казахстане, обратили внимание на важность комплексного анализа и изучения религиозной сферы, предотвращения появления и деятельности деструктивных религиозных течений, а также своевременного реагирования на вызовы.

Министр Дархан Кыдырали отметил, что на мероприятии был поднят ряд актуальных вопросов, озвучены эффективные предложения, и выразил искреннюю благодарность участникам за активную гражданскую позицию и конструктивное экспертное мнение.

#Шымкент #молодежь #форум #молодежная политика

Популярное

Все
Чудом спасся лишь «Тобол»
Водительские права по новым правилам
Спешит ли чип на помощь?
Бруцеллез доводит до слез
Хранители древности
Непреодолимые стены города мастеров
Оазис на дне Арала
Жизнь в приграничье: консолидироваться, а не уезжать
Летний отдых на грани
Корма и пастбища
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Жертвы телефонных мошенников уже не просят – они кричат о помощи
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Эксперты прогнозируют большие проблемы для молочной отрасли. До 70% сельчан, имеющих сегодня доход от сдачи молока, могут остаться без работы
Оставленный на зарядке телефон "устроил" пожар в квартире в Усть-Каменогорске
Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения ужесточили в Казахстане
Беспризорно гуляющие коровы испортили урожай дачников и имущество горожан, живущих на окраине Костаная
Краденный сейф с деньгами грабители увезли на угнанном авто в Уральске (видео)
Рабочий погиб, упав с 16-го этажа на стройке в Астане
Несанкционированный полигон бытовых отходов, закрытый по решению суда, продолжает нести угрозу окружающей среде и здоровью местных жителей
В Алматинской области назрел очередной земельный конфликт
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Токаев выразил соболезнования Путину
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Жители близлежащих сел Астаны бьют тревогу из-за экологической катастрофы
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

Корма и пастбища
Непреодолимые стены города мастеров
Хранители древности
Дорога в облака

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]