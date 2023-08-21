Аспекты общественного развития

Гражданский форум в Шымкенте был посвящен теме «Испытание временем и роль молодежи в переменах. Страновая и международная молодежная политика».

Как отметил Дархан Кыдырали, Глава государства постоянно подчеркивает, что соз­дание граж­данского общества является одним из главных приоритетов. Этому вопросу уделено большое внимание и в Посланиях Президента, и в его предвыборных программах.

Особый фокус на форуме был сделан также на обсуждение вопросов развития молодежи.

– Особое внимание со стороны государства уделяется поддерж­ке молодежи. В этом году на втором заседании Национального курултая под названием «Справедливый Казахстан – ответственный гражданин» Глава государства отметил: «Молодое поколение объединяет в одном русле наследие истории и устремления страны к светлому будущему. Сохранение темпов этого прорыва и его продвижения – задача государства». Нынешнее коллегиальное совещание также имеет большое значение для молодежной проблематики, – сказал Дархан Кыдырали.

В числе важнейших институтов гражданского общества – общественные советы. По данным МИОР, в настоящее время в стране действуют 258 общественных советов, в составе которых около 4 тыс. неравнодушных граждан, специалистов-экспертов.

Дархан Кыдырали на своей странице в Facebook напомнил, что в этом году республиканский Гражданский форум запланирован на октябрь, мероприятие будет приурочено ко Дню Республики.

«Надеемся, что мы вместе подведем итоги встреч во всех регионах страны на все актуальные темы», – отметил министр.

...Ранее в Туркестане с учас­тием главы МИОР состоялось заседание «круглого стола», на котором обсуждались вопросы духовного развития, поднятые Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на втором заседании Национального курултая.

В мероприятии также приняли участие Главный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, аким Туркестанской области Дархан Амангельдиулы, уполномоченный по правам ребенка РК Динара Болаткызы, а также члены Совета аксакалов при ДУМК, совета ученых, имамы, представители университета Нур-Мубарак и другие.

Отмечая актуальность тем, поднятых Президентом на втором заседании Национального курултая, Дархан Кыдырали напомнил слова Главы государства о том, что Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане и что ответственность перед своей страной и семьей – признак высоконравственной и зрелой личности.

Дархан Кыдырали особо выделил тот факт, что нынешнее мероприятие проходит именно в Туркестане – духовной столице страны и тюркского мира.

– Еще с древних времен понятие «ответственный гражданин» напрямую связывалось с духовностью. Напомню, что на Национальном курултае в Туркестане Глава государства сообщил, что найден Коран, подаренный Кенесары-хану знаменитым Маралом ишаном, и поручил передать его в Духовное управление мусульман Казахстана. Это благородное наследие будет помещено в мавзолей учителя тюркского мира Ходжи Ахмеда Яссауи. Нет сомнений в том, что это станет значимым событием в духовной жизни нашего народа, – сказал Дархан Кыдырали.

Участники встречи обсудили деятельность специалистов-религиоведов в Казахстане, обратили внимание на важность комплексного анализа и изучения религиозной сферы, предотвращения появления и деятельности деструктивных религиозных течений, а также своевременного реагирования на вызовы.

Министр Дархан Кыдырали отметил, что на мероприятии был поднят ряд актуальных вопросов, озвучены эффективные предложения, и выразил искреннюю благодарность участникам за активную гражданскую позицию и конструктивное экспертное мнение.