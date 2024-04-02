«Астана» и «Ордабасы» потерпели неожиданные поражения

Скрытый лидер – «Актобе»

После небольшой паузы, связанной с выступлением национальной команды, вновь возобновилось первенство республики среди команд Премьер-лиги. Прошедший третий тур принес ряд сюрпризов как для болельщиков, так и для специалистов.

Прежде всего отметим потерю очков тремя из четырех лидирующих команд. Так, действующий чемпион страны – шымкентский «Ордабасы» на глазах своих зрителей уступил алматинскому «Кайрату» со счетом 1:2. Столичная «Астана» неожиданно на своем поле проиграла семейскому «Елимаю» – 0:1, а костанайский «Тобол» не смог дома переиграть петропавловский «Кызылжар», завершив встречу вничью – 0:0.

Несмотря на то что первые две строчки теперь занимают «Тобол» и «Кайрат», скрытым лидером всего первенства является «Актобе». Актюбинцы в этом сезоне провели всего лишь два поединка (неравномерный график связан с тем, что в последний момент с чемпионата снялся «Аксу» из Павлодарской области) и в последней игре на своем поле разгромили новичка Премьер-лиги – столичный «Женис» – со счетом 3:0.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: «Атырау» дома уступил талдыкорганскому «Жетысу» – 0:1, а туркестанский «Туран» на выезде обыграл карагандинский «Шахтер» – 2:0.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

№ КОМАНДА М П Н П М О 1 «Тобол» 3 2 1 0 6-2 7 2 «Кайрат» 3 2 1 0 4-2 7 3 «Актобе» 2 2 0 0 6-1 6 4 «Астана» 3 2 0 1 4-1 6 5 «Ордабасы» 3 1 1 1 7-3 4 6 «Кызылжар» 3 1 1 1 4-2 4 7 «Туран» 3 1 1 1 2-2 4 8 «Елимай» 3 1 1 1 3-4 4 9 «Жетысу» 2 1 0 1 1-2 3 10 «Женис» 3 1 0 2 1-5 3 11 «Атырау» 3 0 2 1 1-2 2 12 «Кайсар» 2 0 0 2 1-6 0 13 «Шахтер» 3 0 0 3 0-8 0

Встречаем Q Football

Новый спортивный телеканал Q Football стал официальным партнером Qazaqstan Football League (QFL). Он является частью медиахолдинга Q Sport, который активно представлен на рынке Казахстана с 2020 года.

Телеканал Q Football будет показывать матчи всех турниров под эгидой QFL (Премьер-лига, Первая лига, Вторая лига, Кубок Казахстана, Кубок лиги, Женский кубок, Женская лига). Эфир телеканала уже доступен у крупнейших телеоператоров страны – Alma+, BeeTV, а также у региональных телеоператоров и на сайте QFL.KZ. Кроме того, в скором времени телеканал по­явится в сети оператора «Казахтелеком» (сервисы IDTV и TV+).

Также Q Football в течение двух месяцев запустит ОТТ-сервис, где помимо трансляции матчей турниров QFL будут доступны обзоры матчей, записи игр, клубный контент и прочее. Данный сервис появится на большинстве пользовательских устройств: мобильные приложения для Apple и Android, веб-портал, приложения для SmartTV телевизоров LG, Samsung, Android TV. ОТТ-сервис будет бесплатным для всех пользователей.

– Q Football – наш новый продукт, который показывает все матчи турниров QFL. Как известно, телеканалы нашего медиахолдинга Q League, Q Arenа (Казахстан), Q Sport KG (Кыргызстан) и

Q Sport International (СНГ) вещают у всех телеоператоров страны. У нас есть медиаправа на транс­ляции топовых международных спортивных соревнований, таких как чемпионат мира по футболу, Лига чемпионов УЕФА, чемпионат Европы по футболу, и так далее. Для нас большая честь стать партнером лиги, и мы уверены, что казах­станские болельщики оценят по достоинству наши проекты, – сказал руководитель группы телеканалов Q Sport Алибек Сарсембаев.

Отметим, что благодаря соглашению с официальным парт­нером у клубов и QFL есть неограниченный доступ к статистической платформе для тренеров, аналитиков и медиа­команд футбольных клубов. Платформа предоставляет более 80 статистических показателей по турниру, командам и игрокам, отчеты, диаграммы и сравнения, интерактивный плеер с возможностью выбора отдельных эпизодов матчей и широкий спектр данных для создания контента и аналитики. В любое время доступны записи матчей, хайлайты и архивы, а футбольные клубы получают возможность публикации в социальных сетях live-контента.

Также в соглашение включена опция размещения контента в ОТТ-сервисе для расширения аудитории и взаимодействия с болельщиками. Партнеры будут оказывать содействие клубам и QFL при создании и реализации шоу, подкастов, репортажей, документальных фильмов и других видов контента. Кроме того, в рамках повышения квалификации сотрудники лиги смогут посетить мастер-классы и воркшопы, организуемые официальным партнером.

– Важной особенностью стало создание партнером Академии футбола, где отечественные специалисты прошли обучение, повысили свою квалификацию и получили возможность трудо­устройства. Над трансляцией игр на данный момент в регионах страны работают более 80 казахстанцев. Мы рады объявить, что наш футбол доступен для просмотра в полном объеме и новом качестве, – сказал президент Qazaqstan Football League Рафаэль Гарибян.

Будем болеть за девушек

Главный тренер женской национальной сборной Казахстана Мадияр Кембилов огласил список футболистов, вызванных на матчи чемпионат Европы-2025, сообщает Казахстанская федерация футбола.

В число игроков, приглашенных в команду, есть легионеры из чемпионатов зарубежных стран. Так, национальной сборной помогут выступающие в Турции, России и Беларуси Юлия Мясникова, Ангелина Портнова, Мария Демидова, Карина Жумабайкызы, Анастасия Низамутдинова и Аида Гайстенова. Остальные члены команды представляют казахстанский чемпионат.

Вратари: Ангелина Портнова («Хаккаригюджу», Турция), Виктория Зейнали («Томирис-Туран», Туркестан), Светлана Гейниц, Арина Тихонова («Кайрат», Алматы).

Защитники: Юлия Мясникова (ЦСКА, Россия), Александра Бурова, Камила Совет, Жанеля Ержанова («БИИК-Шымкент»), Анастасия Власова («Актобе»), Айгерим Айтымова, Аружан Садвакасова («Ордабасы», Шымкент), Мария Демидова («Минск», Беларусь).

Полузащитники: Сания Акшолакова («Кайрат»), Карина Жумабайкызы («Бейлербейи», Турция), Анастасия Низамутдинова («Енисей», Россия), Карина Берикова, Камила Кулмагамбетова, Алина Лозукова, Бибигуль Нурышева, Ксенья Хайрулина («БИИК-Шымкент»).

Нападающие: Аида Гайстенова («Звезда-2005», Россия), Назым Алданазар, Полина Тучина («Кайрат»), Асем Каражанова («Актобе»), Фатима Сатыгалиева («Ордабасы»), Анелья Мамырова («Томирис-Туран»), Маргарита Талдыкина, Аселхан Турлыбекова («БИИК-Шымкент»).

В групповом раунде казахстанская команда сыграет против Болгарии, Румынии и Армении. Матчи пройдут с апреля по июль. Победители групп и три команды из тех, кто займет второе место в квартете, проходят в плей-офф за попадание на чемпионат Европы-2025, который состоится в Швейцарии.