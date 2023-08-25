"Астана" обыграла албанский клуб в плей-офф Лиги Конференций

Фото: sports.kz

В матче раунда плей-офф Лиги Конференций «Астана» дома сыграла с албанским клубом «Партизани», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Астана»: Чондрич, Бейсебеков, Марочкин, Аманович, Вороговский, Оганесян, Лончар, Эбонг, Урега, Аймбетов, Дарбо;

«Партизани»: Чирко, Зеколи, Коциян, Сота, Хадрой, Мехмети, Муратай, Ррапай, Таипи, Цара, Грезда.

Как отмечается, чемпион Казахстана беззубо прессинговал с первых минут, соперник редко переходил на свою половину поля, только ближе к перерыву хозяева открыли счет благодаря дальнему удару Степана Лончара.

Во второй половине «Астана» имела ряд моментов увеличить разрыв, даже дважды забила, но голы отменили после просмотра VAR, албанцы свои немногочисленные моменты тоже реализовать не смогли — 1:0.

Ответная игра между командами пройдет в ночь с 31 августа на 1 сентября в Эльбасане.

«Астана» (Астана, Казахстан) — «Партизани» (Тирана, Албания) 1:0 (1:0)

Гол: Лончар 41 (1:0).