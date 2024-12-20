Более 12 тыс. зрителей собрал балет «Щелкунчик» в первый день показа в Дубае

Гастроли столичного театра в ОАЭ завершают зарубежные туры в этом году

Фото: пресс-служба МКИ РК

Балетная труппа «Астана Опера» представила балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича в Дубае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК

Отмечается, что после грандиозного успеха спектакля в прошлом году дубайский театр вновь пригласил казахстанскую труппу, во главе с ее художественным руководителем, звездой мирового балета Алтынай Асылмуратовой. Спектакль сопровождал симфонический оркестр театра под руководством маэстро Джузеппе Акуавивы.

«Мы рады, что «Астана Опера» снова выступает в «Дубай Опера» с балетом «Щелкунчик». Прошлый год стал большим успехом, и, учитывая блестящее выступление труппы, мы пригласили их вновь. Мы счастливы видеть эту потрясающую постановку и талантливых артистов», — сказал директор «Дубай Опера» Паоло Петрочелли.

Первое выступление с большим успехом состоялось 19 декабря. Как отмечается, в первый же день на спектакль пришли свыше 12 тыс. зрителей. Впереди еще три гастрольных дня - 20, 21 и 22 декабря, когда ведущие солисты перенесут зрителей в волшебный мир сказки.

«Потрясающее выступление! Я был просто в восторге от величия этого спектакля! Я прилетел из Мехико в Дубай и с нетерпением ждал «Щелкунчика», и очень, очень рад возможности увидеть все костюмы, декорации и яркие краски в этом потрясающем зале оперного театра, так что это была прекрасная возможность увидеть выступление высочайшего уровня всей труппы», - поделился Артуро Перес Ривера.

Всего труппа представит 6 показов спектакля, на каждый из которых ожидается аншлаг. В течение всех дней выступлений зрители смогут полностью погрузиться в атмосферу чудес. Отдельные номера, созданные хореографом, вызывают сильные эмоции как у взрослых, так и у детей: танец снежинок, отражающий молчаливую зимнюю природу. Классическая хореография, символизм, сказочные образы и художественное оформление Симона Вирсаладзе делают этот балет поистине незабываемым, добавили в Минкультуры.