Astana Piano Passion: юные, талантливые, перспективные

Среди задач конкурса – развитие национальной фортепианной школы, повышение уровня исполнительского мастерства учащихся детских музыкальных и специализированных школ, школ искусств и других организаций дополнительного образования, создание условий для твор­ческого роста юных казахстанских музыкантов.

– Уверен, государство должно помогать и поддерживать подобные конкурсы. Мы будем это делать, потому что благодаря таким состязаниям у нас появляются новые таланты. Новое поколение музыкантов будет радовать не только слушателей Казахстана. Их имена, без сомнения, прозвучат по всему миру, – отметил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.

Конкурс среди юных пианис­тов Казахстана от 7 до 17 лет проводился в младшей, средней и старшей возрастных категориях. В состав жюри вошли ведущие деятели культуры и искусства страны, лауреаты международных конкурсов, заслуженные деятели РК Нурлан Измаилов, Сара Асабаева, Тимур Урманчеев, народная артистка Казах­стана Гульжамиля Кадырбекова, преподаватель Елена Косачева.

– Радостно видеть, что фортепианная школа Казахстана качественно изменилась. Особенно вырос уровень пианизма именно Астаны, ведь в молодой столице, можно сказать, все зарождалось заново, а искусство – это «продукт» многих лет работы учеников и преподавателей. На конкурсе мы увидели ее результат, – считает заведую­щая кафедрой фортепиано и органа КазНУИ, Заслуженный деятель Казахстана, профессор Сара Асабаева.

В отборочном туре приняли участие 112 ребят, но всего 24 из них прошли в финал. Кстати, отбирать конкурсантов члены жюри выезжали непосредственно во все областные центры страны.

Итоги Astana Piano Passion подвели на торжественном Гала-концерте в Театре «Астана Балет». Обладательницей Гран-при стала 15-летняя Жулдыз Ерженис из Алматы. Юная исполнительница, помимо высшей награды конкурса и денежного приза в три миллиона тенге, получит возможность дать сольный концерт в Камерном зале «Астана Опера» или выступить с симфоническим оркестром театра.

– Конкурс прошел замечательно. Хотелось бы отметить колоссальную работу с нашими детьми Амира Тебенихина: несколько дней он проводил мастер-классы с утра до вечера, он этим «горел», его даже нельзя было оторвать на обед, – рассказал председатель жюри Astana Piano Passion Нурлан Измаилов. – Еще хочу подчеркнуть, что все звания лауреатов были присуждены единогласно. То есть эти ребята победили со счетом 5:0 от пяти членов жюри, и очень хочется, конечно, чтобы они росли профессионально и пробились на более высокий уровень.

Первое место в младшей группе заняла участница из Астаны Жансая Онгарбаева, победителем в средней группе объявлен Александр Волокитин из Темиртау, в старшей группе это звание получил Батыржан Танкеев из столицы.

– Я исполнял Второй концерт Шостаковича и Рапсодию № 15 «Ракоци-марш» Листа. Это мой первый конкурс, ощущения замечательные! Обязательно еще буду участвовать в подобных проектах. Благодаря Astana Piano Passion у меня появилась возможность встретить много интересных талантливых людей, получить мотивацию для дальнейшего творчества, – поделился впечатлениями обладатель второго места в старшей группе Даниал Дюсембаев из Алматы.

В рамках конкурса также про­шли концерты и мастер-классы известных казахстанских пианис­тов Алима Бейсембаева, Амира Тебенихина, сольные концерты Гульжамили Кадырбековой и Нурлана Измаилова, а также эксклюзивный мастер-класс потомка семей фон Мекк, Чайковских, Давыдовых, мецената, волонтера культуры Дениса Андреевича фон Мекка.