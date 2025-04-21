Соревнования среди сильнейших дзюдоистов пройдут с 9 по11 мая во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова

Фото: акимат Астаны

Астана в третий раз примет мировой рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минтуризма, престижный старт состоится 9-11 мая во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

По итогам этого соревнования, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призёрами турнира.

В частности, за 1 место будет начислено 1000 очков, за 2 место – 700 и за 3 место – 500 очков.

В ведомстве напомнили, что в 2023 году федерация дзюдо РК подписала четырехлетний контракт с Международной федерацией дзюдо (IJF) на проведение в Казахстане соревнований мировой серии Grand Slam.

Согласно двустороннему договору, наша страна будет принимать у себя данный турнир до 2026 года.