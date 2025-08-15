Каждый год в главном городе страны благоустраиваются дворы, улицы, открываются новые общественные пространства, которые не только дополняют архитектурный облик, но и становятся точками притяжения для горожан. Вопросы обустройства таких локаций, куда входят также спортивные площадки, находятся в ведении Центра урбанистики акимата города Астаны.

Заместитель руководителя цент­ра Бахтияр Бекенов пояснил, что их команда занимается концептуальным и рабочим проектированием, а также авторским надзором за объектами уличной среды, включая общественные пространства, улицы и скверы. Эта работа проводится согласно плану, в котором определены три ключевые цели: сделать город комфортным, устойчивым и здоровым.

– Для достижения последней цели, а именно создания здоровой среды для жителей, необходимо обеспечить доступность уличного спорта. Это под­разумевает создание открытых общественных пространств с инвентарем, спортивными сооружениями и площадками, – говорит Бахтияр Бекенов. – Точной статистики по количеству спортивных площадок в столице нет, поскольку это понятие весьма широкое. Например, воркаут-зоны во дворах жилых домов также считаются спортивными объектами, и их количество превышает тысячу.

Коллектив центра проектирует и создает дизайн крупных спортплощадок. В качестве примера урбанист привел спортивное пространство под мостом между Триатлон-­парком и Президентским парком. Еще шесть лет назад это была заброшенная территория, а сегодня – полноценная зона активного отдыха, где жители могут свободно заниматься воркаутом, баскетболом, йогой, кататься на скейтбордах и велосипедах.

Место оказалось настолько популярным, что районный акимат ежегодно дополняет локацию новым оборудованием. К примеру, в 2023 году там появился боксерский ринг. Также на площадке установлены инклюзивные тренажеры для людей с особыми потребностями.

Бахтияр Бекенов отметил, что в прошлом году большой отклик среди молодежи вызвала реконструкция парка «Жастар», в которую вошел новый памп-трек – специальная велотрасса с кочками и уклонами, популярная среди поклонников скейтбординга и велосипедного вождения. Сегодня центр старается повсеместно внедрять подобные проекты, учитывая запросы молодежи и городских активистов.

– Спортивные объекты делятся по возрастным категориям: дети младшего возраста больше интересуются такими современными активностями, как беймикс и памп-парки, подростки и студенты предпочитают командные виды спорта – баскетбол и футбол, а взрослое население активно пользуется воркаут-зонами, – поделился наш собеседник.

При проектировании площадок специалисты центра учитывают особенности конкретных жилых кварталов и потребности людей. К примеру, если в районе проживает много молодых семей, важно предусмотреть современные детские площадки. А если преобладает взрослое население, стоит акцентировать внимание на комфортных зонах отдыха. Для этого урбанисты тесно сотрудничают с районными акиматами, проводят общественные обсуждения, получают обратную связь через социальные сети. Что касается дизайна спортивных площадок, урбанисты подходят к каждому проекту индивидуально.

– Акцент делаем на органичном экостиле с использованием натуральных материалов, – продолжает Бахтияр Бекенов. – Игровые площадки оформляем «под дерево», спортивные проектируем в стиле минимализма. Недавний наш кейс – реконструкция спортплощадок в Ботаническом саду. Если раньше там были только синие и зеленые цвета, то теперь мы полностью все перекрасили, используя богатую цветовую гамму.

Тем не менее в спорте необходимы активные элементы, и они применяются, например, на бас­кетбольных площадках. В ход идут яркие цвета, граффити и муралы. К примеру, на стенах под мостом в Триатлон-парке жителей радуют изображения Боба Марли и Геннадия Головкина.

Внимание уделяется и окраинам города. Например, за «Хан Шатыром», в районе Талдыколя и аллеи Мынжылдык, идет активная застройка. Как сообщил представитель Центра урбанистки, по мере завершения работ по инженерной инфраструктуре там тоже появятся общественные пространства.

– Среди приоритетных проектов этого года – строительство пешеходного бульвара GreenLine от улицы Анет-Баба до Культегина. Здесь появятся новые спортивные и детские площадки. Проект реализуется поэтапно. Также планируем благоустройство спортивной набережной в районе парка Ататюрк и в других микрорайонах, – добавил Бахтияр Бекенов, подчеркнув, что благодаря взвешенному подходу спортивные объекты и общественные пространства становятся привлекательными и доступными, гармонично вписываясь в архитектурный облик столицы.