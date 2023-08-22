Астанчане участвуют в обсуждении проекта Генплана столицы

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы совместно с НИПИ «Астанагенплан» приглашает астанчан для продолжения общественного обсуждения проекта Генерального плана Астаны до 2035 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Фото с сайта акимата Астаны

С выставочными материалами проектных решений Генерального плана можно ознакомиться с 21 по 22 августа 2023 года, по адресу: г.Астана, ул.А.Мамбетова, 22 (район «Сарыарка»).При этом презентация проекта генерального плана будет проводиться с 10.00 до 18.00 (с перерывом на обед).

Для удобства горожан и более широкого охвата населения будут организованы общественные обсуждения по районам столицы.

22 августа 2023 года:

17.00 - район "Сарыарка" по адресу ул.А.Мамбетова, 22.

23 августа 2023 года:

11.00 - район «Байконыр» по адресу: ул.М.Габдуллина, 7, Школа гимназия № 10;

15.00 – район «Алматы» ул. Аманжола Болекпаева, 20, Школа-гимназия № 86.

24 августа 2023 года:

10.00 - район «Нура», ул.Кабанбай батыра, 33, этаж 3, зал заседаний акимата района;

15.00 - район «Есиль», ул.Кабанбай батыра, 33, этаж 3, зал заседаний акимата района.

25 августа состоятся итоговые общественные обсуждения во Дворце «ЖАСТАР» по адресу: г.Астана, проспект Республики, 34.

Начало в 10.00.

Предложения и замечания к проекту можно отправить на электронную почту: [email protected].