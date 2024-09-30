Астанчанин после случайного знакомства лишился 1,5 млн тенге

В результате совместного распития алкоголя с малознакомым человеком житель столицы лишился телефона и своих денег

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицией установлен 28-летний парень, который воспользовался украденным телефоном, оформил на имя потерпевшего покупки, включая часы, беспроводные наушники и смартфон, а затем продал приобретенное имущество, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как выяснилось, двое мужчин познакомились на улице и решили провести время, совместно распивая спиртные напитки. Позже они зашли в магазин, где потерпевший расплачивался за покупки через мобильное банковское приложение.

«В этот момент злоумышленник заметил пароль от телефона и приложения. Дождавшись удобного момента, он незаметно похитил телефон. Общая сумма причиненного ущерба составила около полутора миллиона тенге. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Установлено, что ранее мужчина привлекался к ответственности за аналогичные преступления», - рассказали в полиции.

В ведомстве предупреждают граждан быть бдительными при использовании мобильных приложений для оплаты, не сообщать посторонним пароли от телефона и банковских приложений. В случае утери устройства советуют блокировать все финансовые сервисы.