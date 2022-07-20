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Происшествия
Астанчанин застрелил знакомого в Акмолинской области

Житель Нур-Султана застрелил знакомого в ходе пьяной посиделки в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жестокое преступление было совершено в ночь на 18 июля в селе Каратомар Целиноградского района. Около 08:40 часов утра в местный отдел полиции поступило сообщение о том, что в одной из городских больниц столицы от огнестрельного ранения скончался 36-летний житель села Каратомар.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ч.1 ст. 99 УК РК "Убийство".

В дежурные сутки оперативники установили, что смертельное ранение потерпевшему нанес его знакомый – 51-летний житель Нур-Султана. Как установили полицейские в ходе следствия, 18 июля мужчины встретились на одном из мероприятий. Застолье продолжилось в селе Каратомар.

Затянувшиеся до поздней ночи посиделки закончились словесным конфликтом, в ходе которого подозреваемый взял ружье, хранившееся в арендованном доме в данном населенном пункте, и выстрелил в своего знакомого. К сожалению, спасти мужчину медикам не удалось, от полученных ранений он скончался в реанимационном отделении.

В настоящее время по данному факту расследование уголовного дела продолжается, полицейскими изъято орудие преступления – ружье МР-153. Фигурант водворен в изолятор временного содержания.

 

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