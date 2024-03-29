Астанчанина приговорили к четырем годам тюрьмы за фиктивные счета-фактуры

Подробнее об этом рассказали в пресс-службе АФМ, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент экономических расследований Астане окончил досудебное расследование по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени ТОО «Каз Монтаж Энерджи» на сумму более 1 млрд тенге.

«В период с декабря 2021 года по июнь 2022 года организатор, по предварительному сговору в группе лиц на территории города Астаны, осуществлял выписку счетов-фактур без фактического оказания услуг от имени ТОО «Каз Монтаж Энерджи» в адрес ТОО «Тазалык Эксперт» и ТОО Bertys Construction», — пишут в распространенном пресс-релизе.

По приговору суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.