​Астрология знает, когда у вас день, а когда ночь

810
Вера Ляховская, Алматы

Астролог, экстрасенс, переводчик-синхронист, психолог, экономист, начинающий журналист – представить Юлию Кацман спокойно сидящей на диване просто невозможно. Ее био­графия пестрит самыми разнообразными достижениями, байками и фактами интересных знакомств.

– Я 20 лет работаю переводчиком-синхронистом с английского языка, это мой основной род деятельности, – рассказывает Юлия. – Профессия синхрониста по физи­ческим и моральным нагрузкам приравнивается чуть ли не к профессии летчика-испытателя. За день работы можно даже пару килограммов потерять. Некоторые люди, хорошо владеющие иностранным языком, синхронистами быть все-таки побаиваются, потому что хороший переводчик должен быть дипломатом, уметь ловко обойти ситуацию, даже если в этот момент он не помнит какого-то слова. Был такой случай, когда синхронист серьезно опозорился. Слова одного из крупных политических лидеров он перевел дословно «я пошел бродить по кустам», хотя на самом деле президент использовал устойчивое выражение, которое вполне можно было перевести как «я заблудился». А со мной занимательная история приключилась в Германии, в городе Гармиш, где я работала синхронистом на военных учениях. В них принимали участие военные пяти стран: Казахстана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, США. Меня распределили в отдел разведки. Перевожу я день, перевожу другой и тут стала замечать, что к нам постоянно приходят военные из других отделов. Посмотрят, покрутятся и уйдут. «Интересно, что им надо?» – удивлялась я. Это уже потом мне сказали, что они приходили посмотреть на меня и спрашивали: «Где эта горячая блондинка?» До сих пор смеюсь, вспоминая об этом.

Свои экстрасенсорные способности Юлия Кацман проверяла на крупнейших международных соревнованиях. Она вошла в число 12 сильнейших на 15-й украинской «Битве экстрасенсов», а на международном конкурсе экстрасенсов «Хрустальный шар-2016» заняла 6-е место, став одной из 20 финалистов.

– Люди зря думают, что подобные шоу – это для нас развлечение, – опровергает героиня устоявшееся мнение. – Например, на одном из испытаний при любом неправильном ответе сверху лилась холодная вода. Как минимум это неприятно. Да еще и атаки магов друг на друга были такие, что ой-ой-ой. Они даже дрались друг с другом. Одно из испытаний проводилось в Киеве на Крещатике, нас всех там выгрузили, баннер поставили «Битва экстрасенсов». Люди постоянно подходили и спрашивали: «А можно погадать?» А мы от нечего делать просматривали друг друга. Потом один из магов вернулся и начал орать, что другая участница ему там какую-то свинью подложила. Заскочил в автобус, в черной рясе своей, крест перевернутый, глаза бешеные! И как начал лить вино ей на голову, потом они просто сцепились! Вот я сейчас, вспоминая об этом, смеюсь. А тогда в шоке была. Сюрпризов разных много на таких шоу. Но я никогда не жалею о приобретенном опыте, совсем наоборот. Мне очень интересно проверять свои способности, особенно в плане астрологии.

Астрология для Юлии – та сфера деятельности, в которую она вкладывает больше всего души.

– Это не гадание, а наука! Если экстрасенс еще где-то как-то может ошибиться или недоработать, то грамотный астролог не может, расчеты работают как часы. Люди ею очень интересуются, но час­то разочаровываются. А почему? Потому что покупают бульварные газетенки или журналы с прогнозами, а потом удивляются, что они не работают и думают: «Да все эти астрологи – мошенники». Не мошенники они, просто предсказывают все на глаз. Объясню на пальцах. Львов, например, в мире миллионы. Берется один этот знак, ампли­туда составляет 30 градусов. А для такого прогноза в журнал или газету берут и того меньше – 15 градусов, середину знака. Не знаю, понятно ли я объясняю, но это очень приблизительно. Отсюда и размытые предсказания и, как следствие, скепсис. Совсем другое дело, когда строится прогноз для конкретного человека.

Если кто-то хочет обратиться за консультацией к астрологу, он должен знать время рождения. Чтобы предсказать конец, надо знать начало, тогда 80% прогноза будет сбываться. Но астролог не должен предсказывать конкретные вещи. Он просто проясняет дороги, по которым может пойти человек.

– Если вы деловому парт­неру позвоните ночью, он вас стопроцентно пошлет подальше. Так вот астрология как раз и показывает тот период, когда у вас «ночь», когда красный свет, а когда зеленый, – объясняет Юлия Кацман. – Кризисные перио­ды в жизни человека, как правило, наступают каждые 7 лет. Это влияние Сатурна. Сильный кризис чаще всего случается в 28 лет, когда эта планета проходит полный цикл. 35–37 лет – тоже опасный период, лакмусовая бумажка, показывающая, насколько умело человек построил свою жизнь. Если у вас нет кармических долгов, то этот период минует вас. Но если бы Пушкин знал об этой астрологической особенности, то мог бы избежать смерти в 37 лет. Что касается текущего года, то сейчас Юпитер находится в Весах и будет там пребывать до октября. Его называют еще и планетой большого счастья. Если вы хотите обрести пару, делайте попытки до октября: ходите в разные места, знакомьтесь, пробуйте выстраивать отношения. Потом Юпитер перейдет в Скорпиона, и личные дела отойдут на второй план. У людей появится интерес к мистике, рискованным делам, можно будет брать кредиты. От себя лично я желаю всем читателям газеты найти свою любовь. Верьте в себя, и все получится!

