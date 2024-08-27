Глава ECOJER: Атомная энергетика – необходимость для устойчивого будущего Казахстана

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Рустем Кабжанов, Генеральный директор Казахстанской Ассоциации региональных экологических инициатив ECOJER

Руководитель экологической организации ECOJER Рустем Кабжанов высказался относительно строительства АЭС в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

Фото: facebook.com/r.kabzhanov

В Казахстане активно обсуждается вопрос строительства атомной электростанции (АЭС). К сожалению, дискуссия часто уходит в эмоциональную плоскость, подпитываясь различными страхами и мифами о ядерной энергетике.

Как руководитель экологической организации, считаю необходимым рассмотреть вопрос с практической точки зрения, объективно.

Прежде всего, надо признать очевидный факт: Казахстан стоит перед серьезным энергетическим вызовом. Наша экономика растет, население увеличивается, и потребность в электроэнергии также неуклонно возрастает. Существующие мощности скоро не смогут удовлетворить этот растущий спрос, что приведет к дефициту электроэнергии и, как следствие, к торможению всех сфер развития.

Сегодня основную долю электрогенерации в Казахстане обеспечивают угольные электростанции. Этот способ хоть и является относительно дешевым, однако наносит колоссальный урон экологии. Выбросы парниковых газов, оксидов серы и азота, а также твердых частиц в атмосферу приводят к загрязнению воздуха, изменению климата и серьезным проблемам со здоровьем населения.

В Казахстане уже сейчас наблюдаются тревожные климатические изменения: учащаются засухи, деградируют земли, растет число экстремальных погодных явлений. Всё это связано с выбросами парниковых газов от существующих источников энергии. И чем дальше – тем больше будет это негативное влияние, а значит нужно как можно скорее переходить на экологически чистые технологии.

Конечно, альтернативой угольной генерации могут служить возобновляемые источники энергии (ВИЭ), такие как солнечные и ветровые электростанции. Однако, несмотря на свою экологичность, ВИЭ имеют существенный недостаток – нестабильность: зависимость от погодных условий снижает надежность электроснабжения. Для бесперебойной работы ВИЭ нужны резервные «балансирующие» мощности, способные компенсировать колебания в генерации. Но их создание – очень дорогое мероприятие, что неизбежно приведет к значительному росту тарифов на электричество. В этих условиях строительство АЭС представляется наиболее оптимальным решением.

Несмотря на споры, современные атомные электростанции являются высокотехнологичными объектами, оснащенными новейшими системами защиты и контроля. Важно понимать, что «мирный атом» фундаментально отличается от военного использования ядерной энергии. Трагедия Семипалатинского полигона, повторения которой боятся жители страны, связана с испытаниями ядерного оружия, в то время как АЭС предназначены исключительно для мирной и крайне важной цели – производства электрической энергии. К тому же, Казахстану известен опыт эксплуатации атомного реактора в городе Актау, который не только вырабатывал электроэнергию, но и позволял опреснять воду.

Один из часто задаваемых вопросов на публичных обсуждениях касался возможного воздействия на озеро Балхаш. Сейчас эксперты уверяют, что вода, используемая для охлаждения реакторов, не будет возвращаться в озеро, что полностью исключает риск термального или радиоактивного загрязнения. Все технологические решения должны быть четко закреплены в технической документации, подкреплены соответствующими проектными документами и должны пройти процедуру оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с действующим экологическим законодательством Казахстана.

Таким образом, с точки зрения долгосрочной экономической перспективы, АЭС является наиболее практичным выбором для Казахстана. Несмотря на высокие первоначальные инвестиции, стоимость производства электроэнергии на АЭС будет оставаться стабильной и предсказуемой на протяжении всего жизненного цикла станции.

А главное АЭС позволит обеспечить энергетическую независимость нашей страны и уменьшить негативное влияние на окружающую среду Казахстана!

 

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