Атомной энергетике в Казахстане быть! – эксперт об итогах референдума

Председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов высказался о важности перехода на новые источники энергии.
Поздравляю всех нас с важным и правильным выбором - атомной энергетике в Казахстане быть!
Учитывая износ наших действующих электростанций и растущее потребление электроэнергии был сделан мудрый выбор в пользу строительства АЭС.
Это не только укрепит энергетическую безопасность Казахстана, за счет стабильной и надежной выработки собственной электроэнергии, но и позволит избавить страну от импорта и связанными с этим рисками колебания цен на энергоресурсы.
Следовательно, быть энергонезависимости, быть развитию энергоемкой промышленности, в конце концов – быть доступной электроэнергии, производство которой не отравляет экологию.
Как энергетик в третьем поколении и человек, проработавший в отрасли почти 30 лет, искренне рад итогам референдума!
А наша общая работа по разъяснению вопросов строительства АЭС, которая интенсивно велась все последнее время, множество проведенных встреч, еще до референдума убедили меня в том, что казахстанцы - очень компетентные и дальновидные люди!
Отдельное спасибо хочу сказать нашему президенту: за поддержку развития атомной энергетики в стране и за активное участие в этом процессе!