​Атрибут настоящего джигита

Необычное хобби родом из детства, именно тогда произошло знакомство мастера с национальным ремеслом, которым в совершенстве владели оба его деда. Улан Сайтмухаев провел свое детство и юность в Заилийском Алатау и не понаслышке знает о предназначении лошадиной сбруи и такого необходимого наезднику аксессуара, как камча. А благодаря искреннему интересу и любви к национальным традициям может немало поведать об объекте своего увлечения.

– Мы всегда держали скот. С раннего детства, лет с 4–5 я сидел на лошади, а так как камча – обязательный атрибут всадника, то без нее я практически не ездил верхом, – рассказывает он. – Мои покойные дедушки – и по отцовской, и по материнской линии – были мастерами этого дела, изготавливая все конное снаряжение собственными руками. Дед по матери говорил, что нет необходимости учить, если человек один раз увидел процесс изготовления. А так как мне было очень интересно, когда он что-то мастерил, то в эти моменты я был возле него неотступно, старался быть полезным, помогал по мере своих возможностей. И я считаю это ремесло наследством моих предков.

Предки Улана Сайтмухаева, по его словам, были очень увлеченными людьми, таланты которых пользовались уважением окружающих:

– Мой прадед Ахмет был знаменитым седельщиком-ювелиром, который мастерил изделия, украшенные золотом и серебром. Его ремесло очень высоко ценили, за одно седло и конную сбрую давали двух лошадей. А его отец был знаменитым садоводом, выращивал яблоки.

Рожденный в Алматинской облас­ти, Улан Сайтмухаев с 1997 года живет в Западном Казахстане. Первое время после переезда, оказавшись в Уральске, где не было никакой практической нужды делать камчи, он почти забыл о своем ремесле. Но вскоре родственники, передавшие из родных мест материалы, необходимые для ее изготовления, возродили интерес к любимому делу. Он стал мастерить ее для собственного удовольствия или в подарок близким и знакомым.

Камча – один из главных символов кочевой культуры. Накрепко связанного со своей лошадью всадника-номада невозможно представить без плетки, с помощью которой он управлял своим быст­роногим другом. Но камча – это не только кнут, которым пользуется наездник, она обладает большой сакральной силой, является сильным оберегом от злых духов и действенным воспитательным элементом в патриархальной ­семье, когда один взгляд отца семейства на висящую на стене плеть предот­вращает неповиновение супруги и непослушание детей. Сейчас камча по большей части выполняет функ­цию сувенира, является элементом декора дома или оберегом от злых сил. Не практикуя езду на лошади, многие все же хотят обладать плетью, так как искренне верят в ее охранную силу.

С этим предметом связано множество ритуалов. В прежние времена по способу, как ее держал обладатель, можно было понять, с добрыми или не очень намерения­ми он прибыл. Являясь все-таки серьезным оружием, удар камчи, особенно если внутри нее есть металлическая начинка, весьма болезненный. Входя в юрту, гость обычно оставлял камчу снаружи, вешая ее возле входа. Если же посетитель торопился, то обычно крепил ее на седле своего коня, это значило, что он заехал ненадолго. Войти в дом с камчой, считай вооруженным, означало, что вошедший враждебно настроен и ничего хорошего от него не жди.

– Каждый мастер, изготавливающий камчи, придерживаясь традиционных стандартов, волен вкладывать в свою работу собственный, отличный от других стиль, – рассказывает Улан Сайт­мухаев. – Если плетки делаются на заказ, то учитываются индивидуальные особенности будущего обладателя, например, размер его руки. Стандарт­ная длина камчи – от 4 до 6 кулаков. Свою специфику имеет камча для кокпара. Ее рукоять короче, а плетение более жесткое, чтобы лошадь слушалась наездника моментально. Такая плеть не надевается на руку, как все остальные, так как в пылу схватки за козлиную тушу всадник может получить увечья.

Внешне камчи бывают разными, но рукоятка чаще всего выпол­няется из кустарника – таволги, хотя бывает и из рогов и ножек косуль. Таволга обладает наиболее подходящей для этой цели древесиной. Ее ветки при нагревании становятся очень гибкими и легко гнутся. В то же время она очень крепкая и долго не гниет, даже если лежит в земле. Стебли кустарника, который растет в Заилийском Алатау, отличаются ярко-бордовым цветом, в то время как вблизи села Федоровка, где сейчас живет мастер, его древесина темно-коричневого цвета.

Именно таволгу для изготовления камчи используют не только из практических соображений, немаловажное значение имеет сакральный характер этого растения – его боится всякая нечисть.

– Ее лучше всего вырезать после первого снега, – рассказывает Улан Сайтмухаев, – тогда кора становится жестче и плотнее, готовясь к зиме. Оплетка камчи делается из сыромятной кожи коров или коз. Мои покойные дедушки готовили сыромятину своими руками, сейчас такой необходимости нет, я покупаю готовую, обычно привожу из Алматы.

Живя 20 лет в Западном Казах­стане, Улан Сайтмухаев изготавливает камчу по традициям Семи­речья, придерживаясь классического стиля. Он с удовольствием выполняет просьбы друзей и знакомых, но может подарить собственноручно сделанную плетку и вовсе незнакомому человеку, если посчитает, что этот дар будет полезен и оценен по достоинству.

Это хобби для госслужащего, чья работа весьма ответственна и требует сосредоточенности и точности в расчетах, прежде всего процесс творческий, который отвлекает от насущных проблем и позволяет расслабиться. Тем более что он испытывает особо трепетное отношение ко всему связанному с историей и традициями казахского народа и даже свое личное пространство старается окружить традиционными вещами, которые радуют глаз, напоминая о корнях.

– Я вырос в этой среде, и этот дух мне близок, – говорит Улан Сайтмухаев. – Я люблю лошадей, люблю национальные блюда, с удовольствием читаю казахскую литературу и считаю, что программа «Рухани жаңғыру», принятая в нашей стране, очень полезна для сохранения самобытности нашего народа. Это так естественно – передать следующим поколениям богатое культурное наследие, накопленное нашими предками.