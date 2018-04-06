Атрибут настоящего джигита
Марина Иванова, Западно-Казахстанская область
Необычное хобби родом из детства, именно тогда произошло знакомство мастера с национальным ремеслом, которым в совершенстве владели оба его деда. Улан Сайтмухаев провел свое детство и юность в Заилийском Алатау и не понаслышке знает о предназначении лошадиной сбруи и такого необходимого наезднику аксессуара, как камча. А благодаря искреннему интересу и любви к национальным традициям может немало поведать об объекте своего увлечения.