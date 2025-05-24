– Серик Рахметоллаулы, в этом году партия «Ауыл» отмечает 25-летие. Что значит эта дата для Вас, как председателя политобъединения, и как Вы оцениваете путь, пройденный за четверть века?

– 25 лет для политического объе­динения – очень внушительная дата. На сегодня мы являемся одной из крупнейших аграрных партий на пространстве СНГ. У нас есть филиалы во всех 20 регионах и свыше 1 200 первичных партийных организаций по всей стране. Кроме того, мы – та партия, которая сохранила свое «лицо» и принципы с момента основания до сегодняшнего дня.

Самое главное – все эти годы партия никогда не уходила с общественно-политической арены. Несмотря на то что мы какое-то время не были представлены в высшем законодательном органе, у нас имелись представители – депутаты в маслихатах, местных представительных органах власти.

На текущий момент три акима районов, 38 акимов сельских округов избраны от партии «Ауыл». И, конечно же, логи­ческим следствием стал приход партии в Парламент страны. На внеочередных выборах депутатов Мажилиса в марте 2023 года партия «Ауыл» заняла второе место и на сегодня имеет в законодательном органе вторую по численности фракцию из шести имеющихся.

– Расскажите, как начиналась история партии? Какие ключевые этапы она прошла на своем пути?

– Учредительный съезд партии состоялся 30 января 2000 года, а 29 марта того же года она была зарегистрирована в органах юстиции как Крестьянская социал-демократическая партия «Ауыл». 5 сентября 2015 года в результате объединения с Партией патрио­тов Казахстана была создана Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл».

В прошлом году партия про­шла полную перезагрузку. Мы провели ребрендинг: новшества коснулись официального названия и логотипа. Также были приняты обновленная редакция Устава и Политическая программа.

– Чем была обусловлена необходимость обновления и какие изменения оно принесло?

– Наше общество за последние годы сильно изменилось, его политическая и гражданская активность значительно возросла. Стала понятна необходимость системной работы на партийном уровне, определение долгосрочного видения и прио­ритетов. Если раньше партии за месяц-два до избирательной кампании в спешке составляли программы, которые во многом были между собой схожими, и выходили с ними на выборы, то сегодня избиратели такого не приемлят.

Мы, как партия, всегда стремились найти свою нишу, определить приоритеты, сформировать нашу идентичность и выделиться в массе этих программ. Все это показало необходимость перезагрузки деятельности политобъединения, изменения форм его работы.

Наша партия нацелена на построение политически стабильного, экономически развитого, социально справедливого, демократического, светского и правового государства, где гармонично развиваются аулы и города, а основу составляют культурные традиции и духовные ценности.

Поэтому в ходе ребрендинга мы решили подчеркнуть это, изменив название партии на «Ауыл» партиясы». Коротко и ясно. В этом словосочетании есть и связь с народом, и степная демократия, и безграничный патриотизм. Также мы поменяли логотип: за его основу взяли изображение традиционной казахской юрты. Думаю, этим все сказано. Юрта – это сакральный символ дома, стабильности, уюта.

Обновленный визуальный стиль сделал партию более узна­ваемой и привлекательной для избирателей, особенно среди молодежи. Новый логотип символизирует открытость и стремление к инновациям, что соответствует духу времени и ожиданиям общества. Процесс ребрендинга также включил в себя обновление всех коммуникационных материалов, от веб-сайта до рекламной продукции. Это позволило создать единую и гармоничную визуальную идентичность, которая подчеркивает наши современные ценности и цели.

Утвержденная съездом новая программа партии получила название: «Гүлденсе ауыл – гүлденеді еліміз» («Расцвет ауыла – расцвет страны»). В ее преамбуле говорится, что у казахстанцев имеется весь потенциал для построения высокоразвитого общества и процветающего государства, сохранившего как традиции национальной культуры, так и уверенно использующего современные инновации.

Экономическая стратегия партии основана на трансформации Казахстана в аграрную державу и деурбанизации. В целом, несмот­ря на смену эпох и поколений, «Ауыл» партиясы» сохраняет верность своим приоритетам. Развитие аграрного сектора было и остается ключевым направлением нашей деятельности.

– Вы отметили, что сегодня «Ауыл» является второй по численности фракцией в Парламенте. Что можно отметить в ее деятельности?

– Фракция «Ауыл» в Мажилисе активно реализует ключевые направления нашей предвыборной программы. Особое внимание уделяется законодательным инициативам, направленным на поддержку аграрного сектора.

Президент Касым-Жомарт ­Токаев в своих выступлениях неоднократно отмечал вклад партии в решение важнейших вопросов. Так например, на заседании Национального курултая в марте текущего года он отметил инициативу политобъединения по вопросам регулирования популяции сайгаков, которая была поднята на основании обращений фермеров. В прошлом году на Форуме депутатов маслихатов Глава государства отметил и поддержал инициативу «Ауыл» партиясы» по возрождению движения молодежных отрядов.

Также фракция разработала два обещанных избирателям законопроекта: «Об Агробанке» и «О продовольственной безопас­ности», нацеленных на обеспечение государственной поддерж­ки аграриев и производителей продовольствия. Кроме того, на данный момент инициированы и разработаны еще пять законопроектов. Они касаются вопросов сохранения и улучшения плодородия почв, повышения урожайности и диверсификации культур, усиления контроля за эффективным использованием сельскохозяйственных земель, деятельности личных подсобных хозяйств, развития семеноводства.

За время работы в Парламенте депутатами фракции в адрес Правительства было озвучено свыше 100 депутатских запросов о насущных проблемах сельчан.

– Хотелось бы подробнее ­узнать про создание Агробанка. Как возникла идея?

– Создание Агробанка – одна из главных инициатив партии. Она отражена в нашей предвыборной программе.

Но открытие Агробанка – прерогатива Правительства. Проведена большая работа, подготовлен модельный законопроект. Мы его видим как банк со 100-процент­ным государственным участием, и он не должен быть нацелен только на коммерческую выгоду. Главное – финансовая помощь государства должна вовремя доходить до фермеров с минимальной процентной ставкой и приемлемым временным лагом.

Следует отметить, что у наших соседей уже имеется успешный опыт функционирования аграрных банков. Например, в Российской Федерации с 2000 года успешно работает «Россельхозбанк», который имеет обширную филиальную сеть, а также различные кредитные продукты, включая льготное кредитование аграриев в рамках государственной поддержки.

Также имеется хороший опыт Китая, где в 1953 году создан Специализированный сельскохозяйственный банк The Agricultural Bank of China, который обслуживает 320 млн клиентов. Данный банк занимает четвертое место в банковской системе КНР по активам и седьмое по чистой прибыли.

В Кыргызстане есть «Айыл Банк», один из крупнейших финансовых институтов страны, реализующий государственные программы по развитию агросектора на протяжении 27 лет. В ­Узбекистане Агробанк для аграрного сектора был создан в 2009 году, и сегодня он является одним из крупнейших банков страны по объему чистой прибыли.

Таким образом, имеются хорошие примеры создания и функционирования специализированных банков, которые занимаются кредитованием именно сельчан. Мы считаем, что создание Агробанка будет хорошим и справедливым механизмом поддержки села.

– А что насчет инициативы о возрождении студенческих отрядов, которая была поддержана Главой государства?

– Фракция обратилась к Правительству с этой идеей еще в самом начале нашей работы. Но главное, что мы получили поддержку от Президента нашей страны. Касым-Жомарт Токаев на республиканском Форуме депутатов маслихатов в своем выступлении отдельно отметил эту инициативу нашей партии. В нашей стране более одного миллиона студентов, кроме того, 350 тысяч молодых людей нигде не учатся и не работают, это дос­таточно внушительная цифра.

Государство обещало работать с этой категорией населения, которая еще только ищет свой путь в жизни. И у нас возникла идея объединить молодежь вокруг созидательных проектов и задействовать ее в различных трудовых объединениях. В них молодежь может получить практические навыки по различным специальностям: будущие механики, строители, педагоги – все они обретут отличный жизненный и трудовой опыт в таких отрядах.

В прошлом году в Западно-Казахстанской и Северо-Казах­станской областях были созданы студенческие стройотряды. В этом году уже поступили заявки на организацию более 60 отрядов. Инициатива активно реализуется во всех регионах по 10 направлениям, включая механизаторские, ветеринарные, строительные, педагогические, экологические и другие.

«Ауыл» не на словах, а на деле реализует задачи, поставленные Главой государства. Партия активно реализует и собственные инициативы, в полной мере поддерживая национальные приоритеты, – от развития сельского хозяйства и повышения благосостояния граждан до экологи­ческой ответственности и устойчивого развития регионов.

Партия активно поддержала инициативу Президента ­Касым-Жомарта Токаева в рамках национального проекта «Таза Қазақстан» и запустила экологическую акцию «Таза 25 шақырым». Ее главная идея – внести конкретный вклад в чистоту окружающей среды, охватив не менее 25 километров территории в каждом регионе страны.

В рамках экологической акции в 20 регионах страны в результате проделанной работы собрано более 500 тонн мусора. Масштабные мероприятия охватили прибрежные зоны, лесополосы, сельские дороги и другие природные участки, нуждающиеся в очистке. В мероприятиях приняли участие активисты партии, волонтеры, представители молодежных организаций и неравнодушные граждане.

Помимо этого, у партии много инициатив в поддержку сельского населения. К примеру, есть проекты по разведению птицы в личных подсобных хозяйствах населения. Этот проект как пилотный возник в Аккольском райо­не Акмолинской области. И он успешно осуществлен. Более того, мы провели встречу с послом Венгрии в Казахстане и будем привлекать в страну передовые технологии. Венгрия сегодня является ведущей страной Европы по развитию птицеводства.

В апреле мы в рамках мероприятий, связанных с 25-летием партии, совместно с акиматом Северо-Казахстанской области провели Первый Международный тюркский этнокультурный фестиваль – «Auyl Fest. Гусеводство». В его рамках собрались представители государственных органов, инвесторы, предприниматели и эксперты отрасли. По итогам мероприятия в регион было привлечено 1,1 млрд тенге инвестиций.

Партия «Ауыл» также активно реализует ряд социально-культурных и патриотических инициатив, направленных на поддержку государственной политики и развитию сельских территорий, продвижению национальных ценностей, сохранению культурного кода и укреплению общественного согласия. Среди реализуе­мых проектов можно отметить культурно-просветительские программы «Ауыл нақыштары», «Батамен ел көгерер», «Ауыл ойындары», «Мен – донормын», «Кітап – руханият өзегі» и другие.

«Ауыл» рассматривает каждую инициативу Президента как руководство к действию и прилагает реальные усилия для их практического воплощения на местах. Сегодня «Ауыл» – реальный проводник созидательных инициатив, направленных на укрепление национальных интересов и улучшение жизни простых граждан.