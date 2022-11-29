Жумангарин о ЧП в Экибастузе: Придет время наказывать, сначала с ситуацией нужно разобраться досконально

Вице премьер-министр Серик Жумангарин после заседания Правительства РК ответил на вопрос, почему никто не наказан за то, что Экибастуз в результате аварии на ТЭЦ оказался без тепла в сильные морозы, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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"Придет время наказывать, сначала с ситуацией нужно разобраться досконально", – ответил спикер.

По его словам, власти держат ситуацию на контроле. Например, Минздрав постоянно дает информацию о том, сколько людей находится в больнице, сколько рожениц, сколько детей.

"Все находится на контроле. В случае ухудшения температуры запасной аэродром в Павлодаре уже подготовлен, нет никаких проблем в этом плане. То, что случилось, это конечно неприятная вещь, ужасная, все это связано вообще с износом, большая проблема", – резюмировал Жумангарин.

Напомним, из-за аварии на ТЭЦ Экибастуза в городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что глава государства поручил премьеру срочно стабилизировать ситуацию.