Авария на газовой скважине в Мангистауской области успешно ликвидирована

Происшествия
124
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В Мангистауской области устранена аварийная ситуация, произошедшая на скважине №57 месторождения «Толқын» компании Varro Operating Group. Напомним, 6 июня здесь был зафиксирован выброс газо-водяной смеси через трубное пространство, без возгорания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Фото: МЧС РК

Для ликвидации инцидента были мобилизованы силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты компаний «Ақберен», «Оңтүстік мұнай сервис», Nobilis Corp и Varro Operating Group. На месте происшествия был развернут оперативный штаб, в кратчайшие сроки составивший детальный план по устранению последствий аварии.

Специалисты провели обследование устья скважины с применением газоаналитического оборудования. Согласно замерам, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе превышена не была.

Для предотвращения дальнейших утечек были осуществлены работы по глушению скважины через затрубное пространство. Превентор крестовины был демонтирован, на его место установлен новый герметичный элемент. Дополнительно, в 60 метрах от объекта вырыты траншеи для сбора воды на случай возможного возгорания.

В результате инцидента пострадавших нет. Причины аварии устанавливаются.

Напомним, авария произошла вчера, 6 июня, на месторождении «Толкын» в Бейнеуском районе.

#авария #Мангистауская область #ликвидация #газовая скважина

Популярное

Все
Астана и Лондон продлили военное сотрудничество до 2026 года
Землетрясение ощущалось близ Алматы
Казахстан захватил цифровое лидерство в Центральной Азии
Деятельность 12 стройкомпаний приостановлена в Мангыстау
Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Казахстане
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Бектенов обсудил с главой крупнейшего банка Китая перспективу привлечения 1 млрд юаней инвестиций
Милад Карими завоевал серебряную медаль чемпионата Азии
Минобороны сделало пояснения по поводу рейдов в отношении призывников
Участок улицы Алматы закрыли на ремонт в Астане
Трамп интересовался, связано ли поведение Маска с употреблением наркотиков
Нариман Курбанов – чемпион Азии по спортивной гимнастике
Общий объем отечественных удобрений будет увеличен до 4 млн тонн до 2032 года
Авария на газовой скважине в Мангистауской области успешно ликвидирована
В Акмолинской области начались многофакторные обследования водохранилищ
Участок улицы Домалак ана перекроют в Астане
В Петропавловске впервые установлен линейный ускоритель для лечения онкобольных
Культурная повестка Национального курултая: тысячи казахстанцев участвуют в проекте "100 книг"
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Уральске реконструируют набережную
Магди Макулов: богослов и кази
Министры экономики и торговли Центральной Азии и Китая встретились в Астане
Трагедия «Малого Октября в Казахстане»
Токаев: "Память о миллионах безвинных жертв тоталитаризма священна, поэтому крайне важно, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись"
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Дети Карлага
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
«Что мне нужно сделать, чтобы его обыграть? Не знаю» — Бублик о предстоящем матче на «Ролан Гаррос»
Поддержка детства в Казахстане: инвестиции в будущее
Казахстан и Китай укрепляют сотрудничество в борьбе с приграничными природными пожарами
Я – жертва и живой свидетель массового голода
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
Президент почтил память жертв политических репрессий и голода
Вручены награды лучшим шахматистам
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка

Читайте также

Землетрясение ощущалось близ Алматы
Двух подростков унесло от берега на Бухтарминском водохрани…
Аварийная ситуация на месторождении Толкын: произошел выбро…
Аким ЗКО посетил семью погибших при пожаре детей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]