В Мангистауской области устранена аварийная ситуация, произошедшая на скважине №57 месторождения «Толқын» компании Varro Operating Group. Напомним, 6 июня здесь был зафиксирован выброс газо-водяной смеси через трубное пространство, без возгорания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Фото: МЧС РК

Для ликвидации инцидента были мобилизованы силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты компаний «Ақберен», «Оңтүстік мұнай сервис», Nobilis Corp и Varro Operating Group. На месте происшествия был развернут оперативный штаб, в кратчайшие сроки составивший детальный план по устранению последствий аварии.

Специалисты провели обследование устья скважины с применением газоаналитического оборудования. Согласно замерам, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе превышена не была.

Для предотвращения дальнейших утечек были осуществлены работы по глушению скважины через затрубное пространство. Превентор крестовины был демонтирован, на его место установлен новый герметичный элемент. Дополнительно, в 60 метрах от объекта вырыты траншеи для сбора воды на случай возможного возгорания.

В результате инцидента пострадавших нет. Причины аварии устанавливаются.

Напомним, авария произошла вчера, 6 июня, на месторождении «Толкын» в Бейнеуском районе.