​Авиадартс: готовность № 1

Кадиша НЫГМЕТ
Казахстанские экипажи самолетов Су-27 и МиГ-29, штурмовиков Су-25, а также транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и Ми-17 перелетели на полигон Дубровичи в России и приступили к тренировкам. Это последние приготовления летчиков перед крупнейшим состязанием – меж­дународным конкурсом «Авиадартс-2016».

Летный состав интенсивно тренируется, на аэродромах всегда в полной готовности инженерно-технический состав и специалисты наземного обеспечения полетов. Летчики, которые представят Казахстан в этом конкурсе, – капитаны Григорий Кондратюк, Адиль Искаков, Азат Абдуллин и Владимир Железнов – на «Авиадарт­се» уже во второй раз. Они имеют представление о состязании и возможностях соперников, однако от этого ответственности и волнения меньше не становится. «Представлять страну на таком международном уровне – большая честь. На конкурсе будут достойные соперники. У наших летчиков есть потенциал, опыт и самое главное – желание победить», – отметил капитан Григорий Кондратюк.

Как подчеркивают участники, для летного и инженерно-технического составов этот конкурс является хорошей практикой. Во-первых, он приближен к боевым условиям. Во-вторых, можно показать свой уровень соперникам и перенять опыт лучших пилотов. А в-третьих, есть возможность поднять престиж наших Военно-воздушных сил.

На конкурсе нашим летным экипажам предстоит состязаться с летчиками России, Азербайджана, Китая, Пакистана и Беларуси. Программа «Авиадартс» очень насыщенная – это полетные задания для экипажей самолетов и вертолетов на технику пилотирования, навигацию, маршруты визуальной воздушной разведки, а также боевое применение по наземным целям.

Все полеты будут выполняться в простых метео­рологических условиях. В конце конкурса летчики будут состязаться в физической подготовке на выносливость и быстроту. Отметим, что конкурс пройдет в рамках Армейских международных игр-2016 с 1 по 12 августа.

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