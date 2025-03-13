Австралиец прожил почти три месяца с титановым сердцем

Здравоохранение,В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Он согласился на эту операцию, чтобы дождаться пересадки донорского органа

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сорокалетний житель австралийского штата Новый Южный Уэльс стал первым в мире человеком, который прожил более 100 дней с полностью искусственным титановым сердцем, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Первый в Австралии имплант искусственного сердца был признан успешным после того, как его реципиент стал первым человеком в мире, выписанным из больницы с этим высокотехнологичным устройством», - говорится в сообщении телеканала ABC.

Мужчина из штата Новый Южный Уэльс страдал сердечной недостаточностью и согласился на установку искусственного сердца до пересадки донорского. Операция прошла в ноябре 2024 года в больнице Сиднея, после чего австралиец прожил с имплантом более 100 дней, пока на минувшей неделе его не заменили донорским сердцем.

Как уточняет телеканал, имплант BiVACOR весит около 650 грамм и изготовлен из титана. Оно работает на основе роторного насоса и магнитной левитации, что позволяет имитировать естественный кровоток и предотвращает износ устройства со временем.

По словам изобретателя BiVACOR Дэниела Тиммса, сейчас стоит задача увеличить производство устройства, и ожидается, что через пару лет искусственное сердце будет имплантироваться большему числу пациентов.

Первые опыты по пересадке искусственного сердца прошли в США, а самый длительный период, который проживал человек с имплантом, составлял 27 дней.

 

#донор #Австралия #титановое сердце

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