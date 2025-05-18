Австрия победила на Евровидении-2025

Lifestyle
171

Австрийский певец JJ занял первое место на «Евровидении-2025», передает Kazpravda.kz со ссылкой на news.ru

Фото: Jens BÃttner\dpa\Global Look Press

Австрию на международном песенном конкурсе в 2025 году представил певец JJ (настоящее имя — Йоханнес Питч) с композицией «Wasted Love». Эта победа стала настоящим событием для поклонников конкурса, поскольку Австрия вернулась на вершину впервые с 2014 года, когда Кончита Вурст завоевала сердца миллионов.

Питч родился в Вене в 2001 году, вырос в Дубае, а в 2016 году вернулся на родину. Поклонники музыки могут узнать JJ по шоу ORF «Starmania», где он продемонстрировал свой необычный голос и вышел в финал шоу в 2021 году.

В настоящее время артист выступает в Венской государственной опере и участвует в многочисленных постановках, включая «Die Zauberflöte», «Von der Liebe Tod», «Tschick» и многих других классических шедеврах.

Музыкальный стиль Питча сочетает в себе элементы оперы и поп-музыки. Как контртенор типа «сопрано» с диапазоном, достигающим высоких сопрано-высот, он исследует оба жанра посредством интенсивного и экспрессивного вокального и интерпретационного подхода

«Wasted Love» — песня о безответной любви, выраженная через выразительные метафоры и проникновенный вокал.

На сцене JJ создал минималистичную, но энергичную постановку. Его выступление 17 мая стало одним из самых ярких и трогательных. Зрители и жюри отметили искренность и харизму артиста. Хотя букмекеры ставили на победу Швеции, они признавали Австрию сильным конкурентом, оценивая ее шансы на победу в 20%.

Второе место заняла израильтянка Юваль Рафаэль с романтической балладой под названием «New Day Will Rise».

На третьей строчке расположился эстонский певец Томми Кэш с композицией Espresso Macchiato.

#музыка #конкурс #Евровидение #Австрия

Популярное

Все
Казахстанки завоевали "золото" чемпионата Азии по художественной гимнастике
Австрия победила на Евровидении-2025
Гибнущего котенка спасли при помощи массажа сердца и искусственного дыхания
Эпидситуация по Covid-19 в Казахстане стабильная
Зарина Дияс выиграла теннисный турнир в Японии
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
40-градусная жара придет в Казахстан
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Реализацию крупных промышленных проектов обсудили в Правительстве РК
Более 450 рейсов задержаны в США
Автовладельцы будут проходить биометрию в спецЦОНах
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Петропавловский стадион «Карасай» реконструировали по стандартам УЕФА
Слёзы радости и тепло сердец: в Актау отметили День матери концертной программой
Глава государства поделился теплыми воспоминаниями о своей матери
Казахстанскому бизнесу компенсируют затраты на модернизацию производств
Индия и Пакистан договорились о взаимном прекращении огня
Наследного принца Абу-Даби торжественно встретили в Акорде
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Указ Главы государства об освобождении от должности
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Указ Главы государства о назначении
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии

Читайте также

Пара из США продала все и отправилась в круиз на три года
Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии
Walt Disney откроет парк развлечений в ОАЭ
Леди Гага дала бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]