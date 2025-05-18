Фото: Jens BÃttner\dpa\Global Look Press

Австрию на международном песенном конкурсе в 2025 году представил певец JJ (настоящее имя — Йоханнес Питч) с композицией «Wasted Love». Эта победа стала настоящим событием для поклонников конкурса, поскольку Австрия вернулась на вершину впервые с 2014 года, когда Кончита Вурст завоевала сердца миллионов.

Питч родился в Вене в 2001 году, вырос в Дубае, а в 2016 году вернулся на родину. Поклонники музыки могут узнать JJ по шоу ORF «Starmania», где он продемонстрировал свой необычный голос и вышел в финал шоу в 2021 году.

В настоящее время артист выступает в Венской государственной опере и участвует в многочисленных постановках, включая «Die Zauberflöte», «Von der Liebe Tod», «Tschick» и многих других классических шедеврах.

Музыкальный стиль Питча сочетает в себе элементы оперы и поп-музыки. Как контртенор типа «сопрано» с диапазоном, достигающим высоких сопрано-высот, он исследует оба жанра посредством интенсивного и экспрессивного вокального и интерпретационного подхода

«Wasted Love» — песня о безответной любви, выраженная через выразительные метафоры и проникновенный вокал.

На сцене JJ создал минималистичную, но энергичную постановку. Его выступление 17 мая стало одним из самых ярких и трогательных. Зрители и жюри отметили искренность и харизму артиста. Хотя букмекеры ставили на победу Швеции, они признавали Австрию сильным конкурентом, оценивая ее шансы на победу в 20%.

Второе место заняла израильтянка Юваль Рафаэль с романтической балладой под названием «New Day Will Rise».

На третьей строчке расположился эстонский певец Томми Кэш с композицией Espresso Macchiato.