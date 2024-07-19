Более 150 грузовиков из-за рубежа незаконно зарегистрировали в Павлодарской области

Подозреваемые сейчас находятся под арестом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что в период с июня по август 2021 года, участники группы на системной основе за материальное вознаграждение осуществили незаконную постановку на первичную регистрацию более 150 грузовых автомашин в Павлодарской области.

«Они использовали фиктивные квитанции об уплате сбора за первичную регистрацию, вносили в информсистему заведомо ложную информацию, что повлекло уклонение от оплаты за первичную регистрацию и утилизационного сбора, с причинением ущерба государству на общую сумму более 1,5 млрд тенге», – рассказали в агентстве.

С санкции суда на весь незаконно зарегистрированный транспорт наложен арест, в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.