Автобан почти готов?

На расширенном заседании Правительства Глава государства отметил, что реконструкция важной для страны автомагистрали Караганда – Балхаш слишком затянулась. Она началась еще в 2018-м и до сих пор продолжается. Президент поручил в нынешнем году завершить все дорожно-ремонт­ные работы.

Действительно, жители Карагандинской области уже устали от бесконечного ремонта трассы, по которой казахстанцы добираются до озера Балхаш и расположенных там зон отдыха. Из-за интенсивности движения и затянувшихся дорожных работ на автомагистрали чуть ли не каждый месяц происходят аварии со смертельным исходом. Особенно много ДТП летом, в сезон отпусков.

– Анализ показывает, что летом по трассе от Караганды до Балхаша за сутки проезжают 30–35 тысяч легковушек, автобусов и грузовиков, – рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Курмангали Исмагулов. – Постоянно выставляем автопатрули. В летнее время переходим на усиленный вариант несения службы. Если раньше у нас на всем протяжении дороги от Караганды до Балхаша было 10 нарядов, то в летнее время мы увеличили их до 32. Практика показывает, что водители реагируют на патрульные машины: снижают скорость, не выезжают на встречную полосу и редко идут на обгон.

Полиция намерена установить на трассе специальные стробоскопы, которые, мигая красным и синим, имитируют проблесковый маячок. Но это только после того, как дорогу введут в эксплуатацию.

Надо сказать, что объект планировалось сдать еще в 2022 году. Благодаря автобану путь до Балхаша стал бы значительно короче: жители Караганды могли бы добираться туда за три часа, а до Астаны – за пять. Но генподрядчики и заказчик, которым является АО «НК «ҚазАвтоЖол», столкнулись с серьезными проблемами.

Сначала из проекта вышел один из двух генподрядчиков – казахстанская компания «СП КазГерСтрой». Ее отстранили от работы из-за нехватки техники и рабочих, что привело к серьезному отставанию от графика. В результате второму генподрядчику, китайской компании CITIC Construction Co. Ltd, пришлось взвалить на себя двойную работу. А в 2020 году все планы расстроила пандемия коронавируса.

– Тогда на дорогах области стояли блокпосты, из-за чего строительный процесс остановился, – объяснил директор карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Ерлан Жумагулов. – Специалис­тов, которых привозили на объект, положено было помещать на 15-дневный производственный карантин. То есть они не могли работать. Потом стали возникать очаги инфекции, и большинство рабочих заболело. Кроме того, из-за пандемии были закрыты границы. Поэтому китайский подрядчик не мог завезти в Казахстан свои дробилки, асфальтоукладчики и другое оборудование.

Во время пандемии резко выросли цены на основные материалы для дорожного строительства – металл, битум и ГСМ, поэтому заказчику пришлось корректировать проект и увеличивать смету расходов. Хотя реконструкция трассы первой категории протяженностью 363 км и без того была дорогой – около 248 млрд тенге.

– С апреля по декабрь 2022 года у нас проходил аудит проекта, – рассказал заказчик. – Аудиторы проверили целевое использование средств, после чего выдали заключение о целесообразности проведения корректировки. Потом мы внесли изменения в техническую документацию и сдали ее на госэкспертизу. Заключение было получено лишь в июне 2023-го.

Только летом подрядчик смог бросить все силы на реконструкцию автомагистрали. В 2023-м он уложил 340 км асфальтобетона. Это при том, что все основные дорожные объекты были уже возведены – 32 путепровода, 11 мостов и пять обходов населенных пунктов. Готовность трассы составила 85%.

В этом году подрядчику предстоит уложить верхний слой асфальта и обустроить дорогу: установить фонари, ограждение, нанести разметку.

«Как показывает анализ, тендеры на строительство автомобильных дорог республиканского значения обычно выигрывают иностранные компании, – отметил Глава государства, выступая на расширенном заседании Правительства. – К таким проектам надо привлекать отечественные компании, обладающие должной квалификацией и необходимой техникой… Казахстанские дороги, будь то республиканского или местного значения, должны быть качественными».

В АО «НК «ҚазАвтоЖол» с этим согласны, но вынуждены констатировать: пока казах­станские компании уступают своим зарубежным коллегам и по уровню оснащенности, и в плане финансовой состоятельности.

– Да, в Казахстане есть дорожно-строительные фирмы, которые могут осуществлять такие крупные проекты, как строительство республиканских автомагистралей, – отмечает представитель АО «НК «ҚазАвтоЖол» Ерлан Жумагулов. – В каждой области есть одна-две такие компании. Если говорить о качестве дорожных работ, то тут требования ко всем подрядчикам едины. Другое дело, что у иностранных дорожников больше возможностей. Они финансово более устойчивы и имеют больше опыта, так как участвуют в различных международных проектах. Это мое личное мнение.