Руководители спортшколы, отправившие своих воспитанников на соревнования, не уведомили сотрудников полиции, в связи с чем сопровождение патрульными нарядами не проводилось, передает Kazpravda.kz

Фото: ДП Акмолинской области

В субботу вечером на автодороге «Астана-Ерейментау-Шидерты» произошло дорожно- транспортное происшествие с участием микроавтобуса марки «Мерседес».

«Предварительно установлено, что водитель транспортного средства, совершая маневр обгона грузовой автомашины, допустил опрокидывание. В салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер. Установлено, что несовершеннолетние ехали из г. Павлодар в Астану на соревнования», - сообщили в ДП Акмолинской области.

В результате аварии на месте скончался тренер. Дети доставлены в медицинское учреждение и находятся под наблюдением врачей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.

«Руководители частной спортивной школы, отправившие своих воспитанников на соревнования, не уведомили сотрудников полиции, в связи с чем сопровождение патрульными нарядами не проводилось», - отметили в полиции.

По данному факту проводится проверка.