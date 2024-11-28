Автобус с нефтяниками столкнулся с лошадью на трассе в Мангистау

27 ноября, на трассе Каражанбас-Актау, автобус, перевозивший сотрудников нефтесервисной компании на вахту в месторождение Каратурун, столкнулся с лошадью. Есть пострадавшие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz

Фото: lada.kz

Очевидцы происшествия рассказали, что в результате столкновения четыре сотрудника получили травмы, а один человек серьезно пострадал — у него диагностированы переломы обеих ног. Пострадавший находится в областной больнице.

В департаменте полиции сообщили, что водитель автобуса привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью человека, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Назначена экспертиза. Согласно ее результатам, будет рассмотрен вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

Также в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности владельца животного, который будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных.