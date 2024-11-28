Автобус с нефтяниками столкнулся с лошадью на трассе в Мангистау

Происшествия
14
Венера Баталова
корреспондент

27 ноября, на трассе Каражанбас-Актау, автобус, перевозивший сотрудников нефтесервисной компании на вахту в месторождение Каратурун, столкнулся с лошадью. Есть пострадавшие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz

Фото: lada.kz

Очевидцы происшествия рассказали, что в результате столкновения четыре сотрудника получили травмы, а один человек серьезно пострадал — у него диагностированы переломы обеих ног. Пострадавший находится в областной больнице.

В департаменте полиции сообщили, что водитель автобуса привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью человека, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Назначена экспертиза. Согласно ее результатам, будет рассмотрен вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

Также в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности владельца животного, который будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных.

#автобус #столкновение #дошадь

Популярное

Все
Главные конкуренты – Узбекистан и Украина
Туристы добились компенсации за испорченный отдых
В Испании снимают фильм о Карлаге
Лишили свободы за неуплату алиментов
От хана Жанибека до Магжана Жумабаева
В историко-культурном музее-заповеднике «Есік» открылся мемориальный кабинет Кемаля Акишева
Адвокат выманил у клиентки деньги на взятку
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
Мир, наполненный фантазией
Борьба с насилием – наша общая ответственность
Большой хлеб заставил ожить элеваторы
Золотой тенор Степи
Аграрная наука: контакты ученых стран-соседей не прерывались никогда
На пути к углеродной нейтральности
Главное мерило для фермера – отношение к земле
Когда расстояние – не помеха
Достойный сын своей земли
О мамлюках, Египте и Младшем жузе
Эксперты компании Yandex Qazaqstan обсудили тему развития искусственного интеллекта
Как вырастить экологически чистый продукт, знают школьники Костаная
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Назад в будущее
Грустные думки аграрные
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Дорога всегда прокормит
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Президент подписал закон по реформированию судебной системы РК
Здесь растят специалистов XXI века
Колточник: Казахстан может дать миру силу через рациональные и здравомыслящие геополитические решения
Не врач, а Google в халате!
Парламентские опоры Содружества
Превращаем легковушку в «грузовик»
«Горит пятно простого кумача над обгорелым куполом Рейхстага...»
Доллар и экономика: нефть, импорт, инфляционные ожидания
Премьер: Список товаров, закупаемых только у отечественных производителей, увеличен в 3 раза
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов

Читайте также

Теракт готовился в одной из казахстанских колоний
Инцидент с LED-экраном в Астане: из-за подмены флага завели…
Железные дороги на юге Великобритании парализованы из-за шт…
Астанчанин напал на женщину-таксиста

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]