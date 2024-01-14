Автобус слетел в кювет в области Абай

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«В Урджарском районе области Абай в 35 км от села Маканшы, из-за сильного бокового ветра 31-летний водитель коммерческого пассажирского автобуса не справился с рулевым управлением и с 17 пассажирами слетел в кювет», - сообщает Polisia.kz.

В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу обратились 2 человека.

Автобус следовал из села Кабанбай батыра в Алматы.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

