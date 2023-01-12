Автомобили-конструкторы легализоваться не будут – МВД РК

Правительство , Транспорт
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Как отметил замминистра МВД, легализация автомобилей-конструкторов - это прямая угроза дорожной безопасности.

Фото: Kazpravda.kz

Вопрос о легализации автомобилей-конструкторов даже не рассматривается. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Не рассматривается и не обсуждается вопрос о постановке этих конструкторов на учет. На сегодня определенные граждане муссируют эти вопросы, потому что они завезли в своё время определенное количество транспорта, а не одну-две единицы, продали, и теперь понимают, что по результатам легализации к ним могут возникнуть вопросы - "верните деньги" скажут. Теперь они, пользуясь тем, что государство идет навстречу, легализует машины добропорядочным гражданам, решили под эту марку попробовать легализовать и эти конструкторы - мол, если мы пошли навстречу там, то может поможем и здесь", – сказал спикер. 

Игорь Лепеха отметил, что легализация автомобилей-конструкторов - это прямая угроза дорожной безопасности.

По его данным, на сегодня предположительно праворульных машин в стране порядка 20 тысяч, а автомобилей-конструкторов около 5 тысяч.

"Что касается учета, мы видим, что водитель на машине пересек границу - это раз, либо автовоз пересек границу с машинами - это два. А эти машины-конструкторы завозятся по частям, то есть, отдельно условно завезли двигатель, отдельно - раму, отдельно - колёса, и потому здесь очень сложно вести учет. Легализоваться такие машины однозначно не будут. Здесь два выхода - либо разберите эту машину на запчасти и продайте по частям отдельно. Либо можете вывезти в страну-производителя, как правило, это Япония", – резюмировал замминистра МВД. 

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