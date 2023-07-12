Автопарк казахстанской ветслужбы пополнится новым спецтранспортом

55 новых легковых автомобилей закупил Комитет ветеринарного контроля и надзора в этом году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Фото: пресс-служба МСХ РК

Транспортом оснастят областные и городские территориальные инспекции, в том числе ветеринарные контрольные посты. До конца года новые машины должны прибыть во все областные центры.

В МСХ отметили, что автомобили отечественного производства дополнительно оснащены всем необходимым инвентарем, таким как зооветатрибуты, термочемоданы и холодильное оборудование для хранения и транспортировки проб биологического материала.

«Спецтранспорт необходим ветеринарным инспекторам для своевременного реагирования при подозрениях и вспышке заболеваний животных, оперативных выездов на пограничные пункты, выдачи ветеринарных сертификатов, проведения досмотра и отбора проб подконтрольной продукции в местах хранения и отгрузки продукции», – добавили в ведомстве.