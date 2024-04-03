Автопункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 4 апреля

Ограничение введено в связи с празднованием «Цинмин» в КНР, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с празднованием «Цинмин» в КНР 4 апреля пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

При этом, железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

В КГД просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.