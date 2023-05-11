Автосалоны в Алматы навязывали покупателям дополнительное оборудование

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Департамент торговли и защиты прав потребителей по городу Алматы провел мониторинг сообщений, где было установлено, что автодилерами при продаже транспорта клиентам фактически навязываются дополнительные услуги и аксессуары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

Подобные действия автосалонов противоречат нормам закона, отметили в ведомстве.

В комитете разъяснили, что согласно закону продавец не должен включать в договор с потребителем условия, которые нарушают и (или) ущемляют его права.

"В соответствии со статьей 28 закона о защите прав потребителей, продавец обязан обеспечить потребителю свободный выбор товара надлежащего качества в удобное для потребителя время с учетом режима работы продавца. Запрещается принуждать потребителя приобретать товар в ненужном ему количестве и ассортименте, и обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных товаров", - проинформировали в Комитете по защите прав потребителей.

В ведомстве напомнили, что при реализации новых автомобилей потребителям, установка дополнительных опций производится только с согласия покупателя.

"Например, при продаже невыкупленных клиентами новых автомобилей, на которых уже установлены дополнительные опции, стоимость дополнительного оборудования и его установки включаются в стоимость нового автомобиля. В таких случаях покупатель вправе потребовать демонтировать дополнительное оборудование, в случае его согласия на расходы с демонтажем данного оборудования. Но стоит помнить, что покупатель вправе приобрести автомобиль без дополнительного оборудования", - добавили в пресс-службе.