Аян Турсын принесла Казахстану еще одну бронзу на Азиаде

Это 13-я медаль Казахстана на Азиаде - 2023.

Фото: instagram.com/ayantursyn

На Азиатских играх в Ханчжоу (Китай) Аян Турсын завоевала бронзовую награду в соревнованиях по ушу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В категории до 52 килограммов она дошла до полуфинала, где уступила китаянке Юйейао Ли, завоевав бронзу.

Отмечается, что Турсын является призеркой чемпионата мира по MMA.

Теперь в общем зачете Казахстана 13 медалей - 10 бронзовых, 2 серебряные и 1 золотая.