Айболит летит на помощь

Расстояние в 250 км от Петропавловска до района Габита Мусрепова – не препятствие для травматологов. Воспользовавшись вертолетом, они сумели вовремя прийти на помощь.

39-летний житель сельского района вспахивал с помощью мотокультиватора огород, на секунду отвлекся – и вращающийся механизм зацепил штанину и намотал на себя вместе с ногой. В результате оплошности у человека были раздроблены кости голени.

Для оказания срочной медицинской помощи из областного центра на место происшествия вылетела бригада травматологов из многопрофильной больницы скорой помощи. Доктора очистили раны от грязи, диагностировали многооскольчатые фрагментарные открытые переломы голени и поставили задачу спасти ногу пациента.

В больнице хирурги сделали сложную операцию, а затем наложили аппарат Илизарова. Состояние пациента теперь стабильное, прогноз благоприятный. Он уже самостоятельно передвигается.

Палаты в травматологическом отделении, как правило, заполнены до отказа. Заведую­щий отделением травматологии и ортопедии Никас Леонов сообщает, что единственное в Северо-Казахстанской области травматологическое отделение рассчитано на 105 коек, трудятся в нем 14 врачей, в том числе девять – высшей категории.

– Мы проводим здесь такие высокотехнологичные операции, как замена тазобедренных и коленных суставов, – говорит Никас Леонов. – В 2022 году внед­рили операции по коррекции первого пальца стопы. Планируем также внедрить операции на плечевом суставе. Помощь оказываем всем, кто обратится, в том числе больным из России и ближнего зарубежья.

В травматологическом отделении научились также делать сложнейшие операции без вскрытия места перелома. В среднем здесь проводят 1 500 операций в год, в том числе до 170 операций по замене тазобедренных и коленных суставов.