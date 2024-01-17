Айман Мусаходжаева покинула пост ректора Казахского национального университета искусств (источник)

Информацию об этом подтвердил источник в КазНУИ, сообщает Kazpravda.kz

Фото: ortcom.kz

Напомним, известная казахстанская скрипачка возглавляла творческий ВУЗ более двадцати пяти лет.

В 1998 году по постановлению правительства в Астане была открыта Казахская национальная академия музыки, которую позже переименовали в Казахский национальный университет искусств.

В его основе — идея непрерывного профессионального образования. За годы существования КазНУИ стал ведущим многопрофильным учебным заведением в области искусства в Казахстане.

Источник в университете также сообщил, что должность ректора КазНУИ займет оперный певец, заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтургузов.