Айман Мусаходжаева покинула пост ректора Казахского национального университета искусств (источник)
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Информацию об этом подтвердил источник в КазНУИ, сообщает Kazpravda.kz
Напомним, известная казахстанская скрипачка возглавляла творческий ВУЗ более двадцати пяти лет.
В 1998 году по постановлению правительства в Астане была открыта Казахская национальная академия музыки, которую позже переименовали в Казахский национальный университет искусств.
В его основе — идея непрерывного профессионального образования. За годы существования КазНУИ стал ведущим многопрофильным учебным заведением в области искусства в Казахстане.
Источник в университете также сообщил, что должность ректора КазНУИ займет оперный певец, заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтургузов.