Азамат Бейспеков назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

С июня 2022 года и по настоящее время он работал руководителем аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Постановлением Правительства РК Бейспеков Азамат Омирзакович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Азамат Бейспеков родился в 1985 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2006 году исполняющим обязанности специалиста таможенного оформления Комитета таможенного контроля РК.

В 2009-2011 гг. - эксперт, главный эксперт Департаментов индустриальной политики и стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2011-2012 гг. - главный эксперт Отдела индустриально-инновационного развития канцелярии премьер-министра РК.

В 2012-2015 гг. работал на различных должностях в Центре стратегических разработок и анализа администрации президента РК.

В 2015-2020 гг. - консультант, инспектор, заведующий сектором Отдела военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

С 2020 по 2022 гг. занимал должность заместителя заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

С июня 2022 года и по настоящее время работал руководителем аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Ранее занимавший этот пост Мурзабаев Ержан Жиксангалиевич освобожден от должности согласно поданному заявлению.