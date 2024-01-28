Ажар Гиният: «Насилие против медработников должно жестко пресекаться»

Здравоохранение
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Глава Минздрава вступилась за работников сферы здравоохранения, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

На днях в Караганде произошел вопиющий случай - водителю скорой медицинской помощи при исполнении своих должностных обязанностей неизвестные лица нанесли телесные повреждения.

Водитель скорой госпитализирован с диагнозом: сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер, гематома глаза.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения здоровью.

Бригада скорой помощи в 23-30 ночи приехала на вызов к ребенку с высокой температурой и подозрением на корь. Во дворе дома для транспортировки ребёнка в стационар была припаркована карета скорой помощи, где на водителя санитарного автотранспорта было совершено нападение проходящего мимо неизвестного мужчины.

Как известно, сотрудники скорой медицинской помощи работают в круглосуточном режиме. От их оперативного реагирования зависит жизнь и здоровье человека.

Благодаря своевременному реагированию руководства областного управления здравоохранения совместно с департаментом полиции личность нападавшего гражданина была установлена.

«Считаю, что подобные насильственные действия в отношении медработников и в особенности сотрудников скорой помощи совершенно недопустимы и должны жестко пресекаться как на уровне правоохранительных органов, так и получать порицание в обществе. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшему водителю скорой помощи и заверяю всю медицинскую общественность, что расследование по данному инциденту будет находиться на моем личном контроле», - заявила глава Минздрава Ажар Гиният.

#нападение #Ажар Гиният #Минздрав РК #медработники

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