Ажар Гиният: «Насилие против медработников должно жестко пресекаться»

Фото: Правительство РК

На днях в Караганде произошел вопиющий случай - водителю скорой медицинской помощи при исполнении своих должностных обязанностей неизвестные лица нанесли телесные повреждения.

Водитель скорой госпитализирован с диагнозом: сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер, гематома глаза.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения здоровью.

Бригада скорой помощи в 23-30 ночи приехала на вызов к ребенку с высокой температурой и подозрением на корь. Во дворе дома для транспортировки ребёнка в стационар была припаркована карета скорой помощи, где на водителя санитарного автотранспорта было совершено нападение проходящего мимо неизвестного мужчины.

Как известно, сотрудники скорой медицинской помощи работают в круглосуточном режиме. От их оперативного реагирования зависит жизнь и здоровье человека.

Благодаря своевременному реагированию руководства областного управления здравоохранения совместно с департаментом полиции личность нападавшего гражданина была установлена.