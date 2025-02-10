Азиада-2025: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай) состоится очередной соревновательный день.
Медали будут разыграны в соревнованиях по лыжным гонкам, конькобежному спорту, фристайл-акробатике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Вид спорта: Керлинг, женщины. Групповой раунд
Кто: Тайбэй – Казахстан, Казахстан - Китай
Начало: 06.00; 16.00
Вид спорта: Керлинг, мужчины. Групповой раунд
Кто: Казахстан – Филиппины
Начало: 06.00
Вид спорта: Фристайл-акробатика. Смешанные командные соревнования
Кто: Команда Казахстана
Начало: 08.00
Вид спорта: Лыжные гонки, мужчины. Гонка на 10 километров
Кто: Наиль Башмаков, Олжас Климин, Владислав Ковалев, Ернар Нурсбеков
Начало: 08.00
Вид спорта: Конькобежный спорт, мужчины (500 метров), женщины (3000 метров), мужской командный спринт. Финалы
Кто: Роман Биназаров, Евгений Кошкин, Никита Важенин, Алтай Жардембекулы, Надежда Морозова, Кристина Шумекова, Арина Ильященко, мужская команда Казахстана
Начало: 09.00
Вид спорта: Хоккей с шайбой, мужчины. Групповой раунд
Кто: Казахстан – Южная Корея
Начало: 09.00