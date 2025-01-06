Азиада-2025: назван состав сборной Казахстана по фигурному катанию

Сильнейшие фигуристы страны вступят в борьбу за медали в Китае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Тренерский штаб команды Казахстана по фигурному катанию определился с составом на участие в Азиатских играх-2025 в Харбине.

По информации пресс-службы Казахстанского союза фигурного катания, за медали предстоящей Азиады будут бороться следующие фигуристы:

Мужское одиночное катание: Михаил Шайдоров, Диас Жиренбаев, запасной Рахат Бралин.

Женское одиночное катание: Софья Самоделкина, Софья Фарафонова, запасная Анна Левковец.

Танцы на льду: Гаухар Наурызова и Байсангур Датиев.