Азиада-2025: назван состав сборной Казахстана по фигурному катанию
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Сильнейшие фигуристы страны вступят в борьбу за медали в Китае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Тренерский штаб команды Казахстана по фигурному катанию определился с составом на участие в Азиатских играх-2025 в Харбине.
По информации пресс-службы Казахстанского союза фигурного катания, за медали предстоящей Азиады будут бороться следующие фигуристы:
Мужское одиночное катание: Михаил Шайдоров, Диас Жиренбаев, запасной Рахат Бралин.
Женское одиночное катание: Софья Самоделкина, Софья Фарафонова, запасная Анна Левковец.
Танцы на льду: Гаухар Наурызова и Байсангур Датиев.