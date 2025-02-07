Азиада в Харбине: казахстанские шорт-трекисты вышли в полуфинал

В Харбине (Китай) на Азиатских играх-2025 стартовали соревнования по шорт-треку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

На дистанции 1 500 метров у женщин в полуфинал вышли три представительницы команды Казахстана. Успешно преодолели четвертьфинальный раунд Алина Ажгалиева, Мадина Жанбусинова и Ольга Тихонова.

В своих забегах Ажгалиева и Жанбусинова финишировали третьими, а Тихонова стала победительницей.

Представители мужской команды Казахстана по шорт-треку также успешно выступили в четвертьфинале Азиатских игр-2025 на дистанции 1 500 метров.

В этом виде страну представляли Глеб Ивченко, Адиль Галиахметов и Денис Никиша. Всем спортсменам удалось преодолеть начальный раунд и пробиться в полуфинал Азиады.

Также состоялись предварительные забеги в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 500 метров у женщин. Казахстан в этом виде был представлен тремя спортсменками.

По итогам раунда в четвертьфинал вышли Зейнеп Кумаркан, Яна Хан и Малика Ермек.

В четвертьфинал также вышли шорт-трекисты Абзал Ажгалиев, Мерсаид Жаксыбаев и Денис Никиша. Спортсмены успешно выступили в квалификационном раунде на дистанции 500 метров. Каждый из них выиграл свой забег, пробившись в 1/4 финала.

Решающие раунды соревнований, в том числе и финалы, состоятся завтра, 8 февраля.