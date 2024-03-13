Багдат Мусин анонсировал запуск нового сервиса в Казахстане

Фото: facebook.com/BagdatMussin

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин напомнил, что в марте прошлого года, во время своего рабочего визита в Кремниевую долину, он обсудил с вице-президентом по управлению продуктами YouTube Адамом Смитом запуск сервиса в Казахстане.

– И вот, сегодня я рад поделиться с вами отличной новостью. YouTube Premium теперь в Казахстане, с новыми возможностями для пользователей и контент-создателей. Данное событие знаменует собой значительный шаг в развитии цифровой инфраструктуры страны и её интеграции в глобальную сеть, – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, использование YouTube Premium, среди прочего, предоставляет безлимитный доступ к видео и музыкальному контенту без рекламы, возможность скачивания контента для оффлайн-просмотра и его прослушивание в фоновом режиме, например, параллельно с использованием других приложений.

Он также добавил, что обсуждаются возможности по развитию цифровой экономики и поддержке местных контент-создателей в Казахстане.