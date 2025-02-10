Бакберген Алиаскаров завоевал серебро на международном турнире по боксу

В столице Сербии Белграде, завершился международный турнир по боксу «Belgrade Winner»

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Столичный боксер Бакберген Алиаскаров стал серебряным призером международного турнира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Престижное соревнование, прошедшее в 62-й раз, собрало сильнейших боксеров из Кыргызстана, Словакии, Македонии, Марокко, Сербии, Молдовы и Казахстана.

Защищавший на турнире честь Астаны Бакберген Алиаскаров в весовой категории до 75 кг завоевал серебряную медаль.

Сборная Казахстана в целом показала отличный результат, выиграв 8 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медали, отметили в акимате Астаны.